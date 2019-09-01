تأخير إعلان الحكومة في السودان.. تعرف على الأسباب

مرّت أيام على الموعد المحدد لإعلان تشكيلة الحكومة المدنية في السودان، والذي حدد بيوم الأربعاء 28 أغسطس/ آب.

أسباب التأخير

يوم الثلاثاء الماضي، تسلم رئيس الوزراء الجديد في السودان عبد الله حمدوك قائمة مكتوبة من قوى إعلان الحرية والتغيير تحمل اسماء المرشحين لشغل المناصب الوزارية في حكومته.

احتوت القائمة على أسماء 49 مرشحا لـ14 وزارة، و16 مرشحا لخمسة مجالس متخصصة.

كان من المتوقع إعلان الحكومة في وقت متأخر من ليل الأربعاء الماضي، غير أن مكتب حمدوك أصدر تعميما أفاد بأنه تم تأجيل إعلان الحكومة لمراجعة قوائم المرشحين والمرشحات للمناصب الوزارية والمجالس المتخصصة.

أرجع عضو المجلس السيادي الفريق شمس الدين كباشي في تصريح لموقع الجزيرة مباشر الأسباب التي أدت لتأجيل إعلان الحكومة، منها التشاور بين المكون العسكري بالمجلس السيادي وقوى إعلان الحرية والتغيير حول الأسماء المرشحة قبل وصول القائمة لرئيس الوزراء.

الكباشي، أضاف" بعدها يقوم رئيس الوزراء حمدوك بإبداء بعض الملاحظات على الأسماء المرشحة ويمكن أن يرفض بعضها وهذا حقه، موضحا أن إعلان الحكومة بيد رئيس الوزراء وهو الذي يعلنها بعد الانتهاء من المشاورات".

أعضاء المجلس السيادي السوداني يؤدون اليمين أمام رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان

الفحص الأمني.. عراقيل العسكريين

بخلاف التشاور حول الأسماء بين المكون العسكري بالمجلس السيادي وقوى الحرية والتغيير، ثمة أسباب أخرى أدت لتأجيل إعلان الحكومة منها عملية الفحص الأمني للأسماء المرشحة.

الفحص الأمني هو عملية تقوم بها الأجهزة الأمنية والعسكرية من خلال تمحيص السير الذاتية للمرشحين وإبداء الملاحظات حولهم، إما بالموافقة أو الإبعاد.

الفحص الأمني هو عملية تقوم بها الأجهزة الأمنية والعسكرية من خلال تمحيص السير الذاتية للمرشحين وإبداء الملاحظات حولهم، إما بالموافقة أو الإبعاد. بحسب متابعات موقع الجزيرة مباشر، لعب الفحص الأمني دورا في إبعاد ثلاث شخصيات رشحوا لوزارات الخارجية والنفط والصحة، في حين اعتبر مراقبون الفحص الأمني بمثابة (فيتو) يستخدمه المكون العسكري بالسيادي ضد الحرية والتغيير.

إلا أن الفريق شمس الدين كباشي يرى عكس ذلك ويقول إن الفحص الأمني ليس (فيتو) على شريكهم في الحكم وإنما "إجراء متبع".

الفريق شمس الدين الكباشي: الفحص الأمني ليس (فيتو) وإنما إجراء متبع

طريقة الاختيار

السبب الثالث في تأخير إعلان حكومة حمدوك هو طريقة ترشيح الوزراء، إذ ترى تيارات بالحرية والتغيير أن طريقة ترشيح الأسماء تمت بطريقة غير مدروسة وقامت على العلاقات الاجتماعية والمجاملات.

هذا الأمر حدا بتجمع المهندسين السودانيين لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر تجمع المهنيين معترضا على ترشيح وزراء الطاقة والنفط والري والكهرباء، وطالب تجمع المهندسين بمشاورته في اختيار الأسماء المرشحة للوزارات ذات الطابع الهندسي.

حمدوك يستبعد وزراء

السبب الرابع في تأجيل اعلان الحكومة يعود للملاحظات التي وضعها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

بحسب مصدر تحدث لموقع الجزيرة مباشر فإن حمدوك قام باستبعاد ثلاث شخصيات رشحت من قبل الحرية والتغيير لأسباب تتعلق بالكفاءة وقلة الخبرة وضعف الشخصية.

قال المصدر إن حمدوك أبلغ الحرية والتغيير رفضه للأسماء الثلاثة التي رشحت، وأشار المصدر إلى شروع الحرية والتغيير في طرح أسماء بديله للوزارات المعنية.

قال المصدر إن البحث عن البدلاء للوزراء المستبعدين، أدى أيضا إلى تأخير في إعلان الحكومة عن موعدها المضروب.

متى تعلن الحكومة؟

في هذا الصدد أبلغ القيادي بالحرية والتغيير عضو الوفد المفاوض بابكر فيصل موقع الجزيرة مباشر تواصل المشاورات بينهم ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك لإجازة الحكومة بشكل نهائي.