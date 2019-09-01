اليمن.. طيران التحالف السعودي الإماراتي يقتل عشرات الأسرى لدى الحوثيين

بعد مجزرة القصف الإماراتي لقوات الحكومة الشرعية اليمنية، أعلن الحوثيون، فجر اليوم الأحد، مقتل وإصابة عشرات الأسرى التابعين لقوات التحالف في قصف جوي بمحافظة ذمار شمالي اليمن.

وقالت وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثي، إن الغارات أسفرت عن مقتل 70 على الأقل وإصابة أكثر من مئة، في حين أعلن التحالف السعودي الإماراتي استهداف موقع عسكري يتبع للحوثيين في ذمار.

وأكد شهود عيان أن مقاتلات التحالف السعودي الإماراتي شنت نحو ثماني غارات جوية على كلية المجتمع التي يتخذها الحوثيون سجنًا يضم عشرات الأسرى المناهضين لهم.

ويأتي هذا القصف في ظل التوتر بين الحكومة الشرعية والإمارات، بعدما اتهمت الحكومة أبوظبي باستهداف قوات الجيش بقصف جوي جنوبي اليمن، ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 300 من الجنود والمدنيين.

عاجل | وزارة الصحة التابعة للحوثيين: انتشال أكثر من 70 جثة حتى الآن من مقر السجن الذي قصفه التحالف في ذمار — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) September 1, 2019

التفاصيل وفق قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين:

طيران العدوان (التحالف السعودي الإماراتي) شن غارات على 3 مبانٍ خاصة بالأسرى شمال مدينة ذمار، ما أدى لمقتل وإصابة نحو 150 شخصًا.

إضافة إلى القتلى، تم إجلاء أكثر من 100 جريح، فيما لايزال كثيرون تحت الأنقاض.

مصير العشرات مازال مجهولًا، والأشلاء تملأ المبنى ويتم جمعها للتعرف على هويات الضحايا. لا تزال عملية انتشال الضحايا مستمرة.

القيادي الحوثي ضيف الله الشامي: الأسرى الذي تم استهدافهم هم ضمن كشوفات تبادل الأسرى في إطار اتفاق السويد.

المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام قال في تغريدة على تويتر: العدوان (يقصد التحالف العربي)، يدشن العام الهجري الجديد بمجزرة مروعة مستهدفًا أحد السجون التابعة للأسرى في محافظة ذمار.

https://twitter.com/MasirahTV/status/1168090335978905600?ref_src=twsrc%5Etfw

رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى:

السجن المستهدف معروف لدى العدو ولدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي قامت بزيارته عدة مرات.

السجن يضم 170 أسيرا والغارات استهدفت المبنى بشكل مباشر.

لم تستطع فرق الإنقاذ الوصول إلى المكان المستهدف بسبب كثافة القصف وتواصله.

العدو تعمد استهداف مبنى الأسرى في ذمار لإفشال جهود لجان محلية كانت على وشك إنجاز صفقة تبادل.

الأسرى المستهدفون كانوا يقاتلون في جبهات شبوة وتعز والضالع وجبهات الحدود وجبهات أخرى.

نحمّل قوى العدوان وعلى رأسهم النظامان السعودي والإماراتي المسؤولية الكاملة إزاء استهداف السجن وما سينتج عنه.

مزاعم العدو باستهداف مواقع عسكرية يفضحها ما سيراه العالم من استهداف متعمد لسجون الأسرى.

https://twitter.com/MasirahTV/status/1167944617704054784?ref_src=twsrc%5Etfw

بيان الصليب الأحمر الدولي:

قلقون من المعلومات الواردة عن قصف سجن في ذمار باليمن كنا نتفقده بشكل دوري.

وفرنا معونات طبية لمعالجة أكثر من 100 حالة حرجة في ذمار بعد وصول تقارير عن غارات جوية قتلت وجرحت عشرات الأسرى.

نؤكد أن مركز احتجاز الأسرى المستهدف في ذمار كنا نقوم بزيارته بشكل منتظم.

لدينا فريق متوجه إلى مركز احتجاز الأسرى المستهدف في ذمار لتوفير الرعاية الصحية الطارئة.

التحالف: استهداف موقع عسكري

من جهتها، أعلنت قيادة التحالف السعودي الإماراتي، اليوم الأحد، استهداف "موقع عسكري للمليشيات الحوثية بذمار".

التحالف أشار إلى أن القصف استهدف مخزنًا للطائرات بدون طيار وصواريخ دفاع جوي.

التحالف: عملية الاستهداف هذه تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.

دعوات للتحقيق

مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، أدان ما سماها "الجريمة الشنعاء"، وجدد مطالبة مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي إدانة وتوثيق "جرائم وانتهاكات التحالف" في اليمن.

"عين الإنسانية" دعا للضغط على مجلس الأمن في تشكيل لجان دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق المباشر في كافة الانتهاكات المرتكبة من قبل التحالف.

https://twitter.com/almasirah/status/1168039919333367808?ref_src=twsrc%5Etfw

المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين:

عملية انتشال الضحايا لا تزال مستمرة حتى الآن، وسط صعوبة بالغة في وصول المسعفين جراء استمرار تحليق الطيران في أجواء المنطقة.

تم إسعاف عشرات الجرحى ونقلهم إلى مستشفى الثورة، ومعظمهم إصابتهم خطرة.

نطالب الصليب الأحمر بسرعة التحرك إلى منطقة الاستهداف بطواقمه الإسعافية والتواصل مع الأمم المتحدة للضغط على قيادة التحالف لضمان سلامة المسعفين "كون طائراتهم ما زالت تحلق وتستهدف المسعفين".

نطالب المنظمات الدولية والحقوقيين بسرعة التوجه نحو الموقع المستهدف "لتوثيق هذه الجريمة".

https://twitter.com/MasirahTV/status/1168054615977484289?ref_src=twsrc%5Etfw