السيسي لأمير الكويت: أمن الخليج من أمن مصر

اختتم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة رسمية للكويت استمرت ساعات، التقى خلالها بأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي أكد خلال لقائه أمير الكويت أن "أمن الكويت والخليج من أمن مصر".

المتحدث باسم الرئاسة المصرية:

السيسي أكد اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع مصر والكويت، وتقدير مصر على المستويين الرسمي والشعبي لمواقف الكويت الداعمة لإرادة الشعب المصري.

أمير الكويت أكد خلال اللقاء تقدير الكويت لمصر قيادة وشعبًا، مشيدًا بما تتسم به العلاقات المصرية الكويتية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة وتمتع مصر بمكانة خاصة لدى الشعب الكويتي.

أمير الكويت صباح الأحمد أشاد بدور مصر المحوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات.

وتعد هذه الزيارة الثالثة للسيسي إلى الكويت منذ توليه السلطة عام 2014، بعد زيارة أولى أجراها في يناير/كانون الثاني 2015، وأعقبها بزيارة ثانية في مايو/أيار2017.

مباحثات في قصر بيان

وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، فإن المباحثات الرسمية بين الجانبين انعقدت بحضور ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

الوكالة نقلت عن وزیر شؤون الديوان الأميري بالإنابة، محمد ضیف الله شرار، أن المباحثات استعرضت العلاقات الثنائية بین البلدین وسبل دعمھا وتنمیتھا في مختلف المجالات.

سمو أمير البلاد يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس المصري#الكويت #كونا

(م ع) pic.twitter.com/ltmLVCXQrm — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) September 1, 2019

السيسي يلتقي رئيس مجلس الأمة الكويتي

الرئيس المصري استقبل بمقر إقامته مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي.

المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، قال في بيان صحفي اليوم إن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، لاسيما على المستوى البرلماني.

وفق المتحدث: أكد الرئيس المصري أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتفعيل عمل لجنة الأخوة البرلمانية المصرية – الكويتية.

من ناحيته، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، دعم ومساندة بلاده لمصر في مسيرتها التنموية على كافة الأصعدة.

مرزوق الغانم أشاد بقوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وبالدور المقدر الذي تقوم به الجالية المصرية في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الكويت.

السيسي يستقبل رئيسي مجلسي الأمة والوزراء ووزيري الخارجية والداخلية الكويتيين (كونا)

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