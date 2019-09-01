السيسي لأمير الكويت: أمن الخليج من أمن مصر

الرئيس المصري استقبل بمقر إقامته مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي.
المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، قال في بيان صحفي اليوم إن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، لاسيما على المستوى البرلماني.
وفق المتحدث: أكد الرئيس المصري أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتفعيل عمل لجنة الأخوة البرلمانية المصرية – الكويتية.
من ناحيته، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، دعم ومساندة بلاده لمصر في مسيرتها التنموية على كافة الأصعدة.
مرزوق الغانم أشاد بقوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وبالدور المقدر الذي تقوم به الجالية المصرية في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الكويت.
اتفاقية لتبادل المعلومات واستجواب الشهود
أعلن النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي مساء السبت توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة الكويتية، والنيابة العامة المصرية، لتبادل المعلومات واستجواب الشهود.
أضاف العسعوسي – في تصريح صحفي – أنه سيوقع مذكرة التفاهم عن الجانب الكويتي، في حين سيوقع عليها من الجانب المصري النائب العام نبيل صادق، الذي وصل إلى الكويت.
أوضح العسعوسي أن أبرز ما تحمله بنود مذكرة التفاهم تتمثل في تبادل المعلومات والمساعدات القضائية، وتنظيم الدورات وتبادل الزيارات وإجراء ورش العمل والبرامج القانونية المشتركة.
أما عن المساعدة القضائية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، فأوضح العسعوسي أنها تقوم على تبادل البيانات والمعلومات في القضايا، والإجابة عن بعض الاستفسارات أو سؤال بعض الشهود، مشيراً إلى أنه في العادة، فإن البيانات التي قد تحتاجها الكويت من مصر، أو تحتاجها مصر من الكويت، تكون مهمة جداً لاستكمال ملفات بعض القضايا.
كانت الكويت قد سلمت ثمانية مصريين قالت إنهم ينتمون إلى خلية على صلة بجماعة الإخوان المسلمين بعد إلقاء القبض عليهم على أراضيها.
وزارة الداخلية الكويتية قالت الجمعة إن المصريين المقبوض عليهم ينتمون إلى "خلية إرهابية" تتبع جماعة الإخوان المسلمين.