الحشد الشعبي يسعى لإخراج القوات الأمريكية من العراق

كشفت كتلة تحالف الفتح (48 مقعدًا من أصل 329 في البرلمان العراقي) والذي يضم غالبية فصائل الحشد الشعبي، عن مسعى لإصدار قانون بإخراج القوات الأجنبية من البلاد.

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قال النائب عامر الفايز، عضو كتلة تحالف الفتح في بيان له الأحد، إنه "مع بدء أعمال مجلس النواب، سبتمبر/أيلول الجاري، سوف تبدأ الكتل السياسية بحوارات ونقاشات جدية، من أجل التصويت على قانون إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية".

أضاف أنه يتوقع إخراج القوات الأجنبية جميعها "قبل نهاية السنة الحالية، أي أن سنة 2020، سيكون العراق خاليًا تمامًا من أي تواجد أجنبي، تحت أي اسم كان، وهذا الأمر مدعوم من قبل أغلب النواب، ومن كتل سياسية مختلفة".

تشير الوقائع إلى أن هذه المساعي تدخل ضمن النزاع المتصاعد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ويعتبر العراق ساحة رئيسية للصراع.

قد يحظى مشروع هذا القانون بموافقة الكتلة المنافسة لـ "تحالف الفتح" في البرلمان وهي "الإصلاح والإعمار" بزعامة مقتدى الصدر، وهو ما سيشكل تهديدا حقيقا لمساعي واشنطن بإبقاء قواتها في العراق.

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