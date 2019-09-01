البث الحي
سياسة|العراق

الحشد الشعبي يسعى لإخراج القوات الأمريكية من العراق

الحشد الشعبي العراقي
الحشد الشعبي العراقي
1/9/2019

كشفت كتلة تحالف الفتح (48 مقعدًا من أصل 329 في البرلمان العراقي) والذي يضم غالبية فصائل الحشد الشعبي، عن مسعى لإصدار قانون بإخراج القوات الأجنبية من البلاد.

التفاصيل
  • قال النائب عامر الفايز، عضو كتلة تحالف الفتح في بيان له الأحد، إنه "مع بدء أعمال مجلس النواب، سبتمبر/أيلول الجاري، سوف تبدأ الكتل السياسية بحوارات ونقاشات جدية، من أجل التصويت على قانون إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية".
  • أضاف أنه يتوقع إخراج القوات الأجنبية جميعها "قبل نهاية السنة الحالية، أي أن سنة 2020، سيكون العراق خاليًا تمامًا من أي تواجد أجنبي، تحت أي اسم كان، وهذا الأمر مدعوم من قبل أغلب النواب، ومن كتل سياسية مختلفة".
  • تشير الوقائع إلى أن هذه المساعي تدخل ضمن النزاع المتصاعد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ويعتبر العراق ساحة رئيسية للصراع.
  • قد يحظى مشروع هذا القانون بموافقة الكتلة المنافسة لـ "تحالف الفتح" في البرلمان وهي "الإصلاح والإعمار" بزعامة مقتدى الصدر، وهو ما سيشكل تهديدا حقيقا لمساعي واشنطن بإبقاء قواتها في العراق.
خلفيات
  • ينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العراق منذ تشكيل التحالف الدولي المناهض لـ"تنظيم الدولة" بقيادة الولايات المتحدة عام 2014.
  • قدم التحالف مساهمة مؤثرة في الحرب ضد "تنظيم الدولة" على مدى 3 سنوات (2014-2017)، من خلال التغطية الجوية والمعلومات الاستخبارية وتدريب القوات العراقية وتسليحها.
  • لا يزال التحالف يقدم الإسناد الجوي للقوات العراقية في ملاحقة فلول مسلحي التنظيم بأرجاء البلاد.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

وزير الخارجية السعودي: العلاقات مع تركيا "طيبة ورائعة"

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

قمة العشرين.. ترمب تحدث عن "عمله المذهل" ثم انسحب للعب الغولف

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يلعب الغولف

مصر ترد على الانتقادات الدولية بعد اعتقالها ناشطين حقوقيين

وزير الخارجية المصري سامح شكري (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما