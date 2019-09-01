البحرين: حقوقي معتقل يكشف أسباب إضراب المعتقلين [تسجيل صوتي]

حصلت الجزيرة مباشر على رسالة صوتية مسربة للحقوقي البحريني المعتقل ناجي فتيل يؤكد فيه دخول المعتقلين السياسيين في سجن "جو المركزي" إضرابا عاما احتجاجا على سياسة العقاب الجماعي ضدهم.

وناشد فتيل المؤسسات الحقوقية الدولية بالقيام بدروها للضغط على المنامة لحماية السجناء مما يتعرضون له من الحبس الانفرادي والإهمال الطبي والحرمان من الزيارة والعزل عن العالم الخارجي.

نص التسجيل

حقوق السجناء السياسيين في البحرين منتهكة وعرضة لمزاجية السلطة وإدارة السجن.

الانتهاكات والاعتداءات كالتعذيب الجسدي والنفسي واللفظي في تزايد منذ قرابة العامين.

المعتقلون ينقلون إلى السجن الانفرادي لأتفه الأسباب.

السبب الرئيسي للإضراب هو عزل الكثير من السجناء بحجة دواعي أمنية وإدارية.

إعلام السلطة يدعي توفير حقوق السجناء من خلال مؤسسات حكومية لتلميع هذه الادعاءات وتسويقها.

هذا الإضراب سبقه إضراب استمر 70 يوما من أجل نفس المطالب، لكن إدارة السجن لم تستجب ولم تهتم بصحة وسلامة السجناء.

إدارة السجن كانت تزيد من الإجراءات التعسفية ضدهم إلى درجة منع الماء عن المضربين كما في إضراب سبتمبر/أيلول 2017.

المؤسسات الحقوقية في البحرين تابعة للنظام ولا تتكلم إلا بما يرتضيه.

النظام أغلق منظمات المجتمع المدني الشعبية وزج بالحقوقيين والقائمين في السجن وحاكمهم محاكمة كيدية تفتقر لأبسط أسس العدالة.

ندعو المؤسسات الحقوقية الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالقيام بدروها في حماية السجناء مما يتعرضون له.

استهداف السجناء السياسيين واضح جدا، والعقاب الجماعي يشمل الجميع بالعقوبات منها الحبس الانفرادي والحرمان من الزيارة أو التشمس في فناء السجن الخارجي.

السجناء يواجهون انعدام الرعاية الصحية والإهمال المتعمد للمرضى والعزل عن العالم الخارجي والعقاب الجماعي.

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