إشادة سودانية بالدعم القطري في مواجهة الفيضانات

أشاد عضو بالمجلس السيادي في السودان، صديق تاور، بموقف قطر الداعم للشعب السوداني في مواجهة تداعيات الفيضانات الراهنة.

وقال تاور، للإذاعة السودانية الرسمية، إن الاستجابة الفورية من قطر بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين وتسيير جسر جوي تمثل سندًا ودعمًا للشعب السوداني.

وأضاف تاور أن "تقديم المساعدات الفورية ليست بغريبة علي الأشقاء؛ فقد ظلوا حاضرين مع الشعب السوداني في كل المنعطفات التي مر بها".

التفاصيل

استقبل مطار الخرطوم الدولي، السبت، طائرة قطرية تحمل 65 طنا من المواد الإغاثية، بقيمة 5 ملايين دولار، للمتضررين من سيول أضرت بـ17 من أصل 18 ولاية سودانية.

قال نائب مفوض عام العون الإنساني في السودان، محمد فضل الله سراج، في تصريحات إعلامية، إن المساعدات تحتوي على مواد إيواء ومواد غذائية وصحية وطلمبات رش ومولدات.

أعلن سراج أن اللجنة الفنية العليا المكلفة باستلام الدعم والمساعدات الإنسانية التي شكلها المجلس السيادي إلى جانب وفد السفارة القطرية مؤخرا، ستستقبل الدفعة الثانية من المساعدات القطرية غدا الإثنين.

أشاد سراج بالدعم القطري قائلا إن "السودان حكومة وشعبا يثمن ويقدر هذا الدعم المقدم من قطر الشقيقة، التي عودتنا دائمًا أن تكون سباقة للخير، وتقف مع الشعب السوداني في كل الأزمات والملمات التي مرت به".

شدد سراج، في تصريح صحفي، على أن "العلاقات مع قطر علاقات ممتدة وضاربة في الجذور، وهذه ليست المرة الأولى التي تقف فيها مع الشعب السوداني".

فيضانات السودان