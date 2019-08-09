واشنطن بوست: لدى ترمب خيارات محدودة لتجنب وقوع كارثة في سوريا

قالت صحيفة واشنطن بوست، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة تحتاج إلى حل خلافاتها مع تركيا، حول المنطقة الآمنة، إذا أرادت أن يكون لها تأثير على ما يحدث في سوريا.

التحدي الكبير

واشنطن بوست نشرت تحليلا للصحفي الأمريكي، جوش روجين، يقول فيه إن إدارة الرئيس دونالد ترمب، أمام تحد كبير.

روجين نقل عن عضو الحزب الجمهوري، ليندسي غراهام، قوله إن على واشنطن أن تطمئن الأتراك بشكل صريح، بانسحاب القوات الكردية من الحدود.

بالمقابل يتوجب عليها إقناع حلفائها الأكراد أنهم في مأمن من أي هجمات تركية قد تؤدي لمذبحة.

كشف غراهام عن مخطط لإبقاء معظم القوات الأمريكية الحالية، في سوريا، البالغ عددها نحو 900 جندي.

عضو الحزب الجمهوري، دعا ترمب لتوضيح الالتباس، قائلاً: "على الرئيس أن يعلم حلفاءنا بأننا لن نتخلى عن شمال شرق سوريا، الناس مشوشون، ولا يصدقون التصريحات غير الرسمية".

منطقة خالية من الإرهاب

الصحفي روجين، ذكر أن غراهام، أخبره بأن القادة الأمريكيين، داخل سوريا، يفضلون قيام منطقة آمنة، خالية من الإرهاب، وفي الوقت ذاته عدم جر الأكراد إلى الذهاب لأحضان الأسد.

حذر غراهام من خطر تنظيم الدولة، جراء الفراغ الذي تركه الانسحاب الأمريكي، شمال شرق سوريا.

أوضح أن الأمر لا يتعلق بمغامرة عسكرية، ولا سعي لتغيير نظام، أو مطامع بالنفط، بل بحماية مصالح واشنطن في المنطقة.

تتمثل المصالح التي تحدث عنها غراهام، بمحاربة التطرف، ومنع سوريا من أن تصبح مصدراً لعدم الاستقرار والمأساة الإنسانية أكثر مما هي عليه اليوم.

غراهام: على واشنطن أن تطمئن الأتراك بشكل صريح، بانسحاب القوات الكردية من الحدود.

الانسحاب الأمريكي قلب الموازين

في تقرير نشرته وكالة الأناضول، حول اتفاق المنطقة الآمنة بسوريا، ذكر أن قرار الانسحاب الأمريكي، شكل مسألة ملء الفراغ، الشغل الشاغل لجميع القوى في الساحة السورية.

وحدات حماية الشعب بدأت على الفور، بالاتصال مع روسيا وطلب وساطتها لعقد صفقة مع النظام السوري ودعوته لحمايتهم، بعد أن شعروا بالخيانة من قِبل حلفائهم الأمريكيين.

بدت المسألة حينها أكثر تعقيداً مما ظنه ترمب، الذي طلب ضمانات من أردوغان بحماية أصدقائه الأكراد وعدم التعرض لهم وإلا سيتم تدمير الاقتصاد التركي.

لكن المياه أعيدت لمجاريها بعد مكالمة هاتفية بين الرجلين، حيث تم الاتفاق على إقامة مناطق آمنة شرقي الفرات، لم تحدد معالمه بشكل تفصيلي.

اتفاق ينزع فتيل الأزمة