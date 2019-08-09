نحو 100 مرشح للانتخابات الرئاسية التونسية.. هؤلاء أبرزهم

قدم 98 مرشحا ملفاتهم للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة المقررة في سبتمبر/ أيلول، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غلق باب الترشح، الجمعة.

وتقدم 42 مرشحا، الجمعة، وأودعوا ملفاتهم في آخر أيام الآجال المحددة وتم غلق باب قبول الترشحات الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للهيئة.

وقدم اليوم كل من رئيس البرلمان بالنيابة، عبد الفتاح مورو، الذي رشحته حركة النهضة، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد مرشح حزب "تحيا تونس" أوراق ترشحهما للانتخابات الرئاسية.

لن أستقيل

الشاهد أكد في تصريحات للصحفيين أثناء تقديم ملفه، أنه لن يقدم استقالته من الحكومة. وقال "من يريد أن أقدم استقالتي يريد تأجيل الانتخابات، واستقالتي تعني استقالة الحكومة وهذا هروب من المسؤولية".

تنصب أغلب المهام التنفيذية في يد رئيس الوزراء في النظام السياسي في تونس، بينما يسيطر رئيس البلاد على السياسة الخارجية وسياسة الدفاع. غير أن منصب الرئيس ما زال يمثل للشعب الكثير خصوصا فيما يتعلق بقدرته على توحيد الصف واحترام الدستور.

يوسف الشاهد أثناء تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

"خدمة الوطن"

قدم مورو ترشحه مصحوبا برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وقال في تصريحات للصحفيين إن الهدف من الترشح "خدمة الوطن".

تولى مورو رئاسة البرلمان التونسي بالنيابة خلفا لمحمد الناصر الذي عين رئيسا موقتا للبلاد إثر وفاة الباجي قائد السبسي في 25 من يوليو/تموز الماضي.

يعرف مورو باعتدال مواقفه داخل حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية.

محسن مرزوق

أودع رئيس حزب "مشروع تونس" محسن مرزوق، الجمعة، ملف ترشحه للسباق الرئاسي لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

مرزوق قال إنه "اليوم أعيش لحظة شرف ومسؤولية. وأنا أتقدم لهذه الانتخابات على أساس ثلاثة حقوق تتمثل في حق الكفاءة وأعتقد أن لدي كفاءة تخولني للترشح لمنصب الرئاسة باعتبار تجربتي السياسية".

حزب مشروع تونس (ليبرالي يمثله 15 نائبا) تأسس في مارس/آذار 2016 إثر انشقاق محسن مرزوق عن حزب نداء تونس نهاية 2015.

وزير الدفاع

قدم وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، الأربعاء، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المبكرة.

الزبيدي -وهو مرشح مستقل يحظى بدعم أحزاب ليبرالية وأحد أبرز المنافسين البارزين على المنصب- قال إنه يستقيل من منصبه لضمان الشفافية الكاملة.

الزبيدي (69 عاما) هو طبيب متحدر من مدينة رجيش في محافظة المهدية بالساحل، وقد تقلد مناصب عدة داخل الجامعة والمستشفيات التونسية بين 1982 و1999، وكان سكرتيرا للدولة مكلفا بالبحث العلمي سنة 1999، ووزيرا للصحة خلال فترة حقبة بن علي في 2001.

عين لأول مرة وزيرا للدفاع عقب سقوط النظام السابق بين 2011 و2013، قبل أن يعود إلى المنصب نفسه، بعد تعديل وزاري لرئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد في 2017.

الزبيدي (وسط) أثناء تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

المنصف المرزوقي

تقدم الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، الأربعاء، بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية.

المرزوقي قال في تصريحات صحفية عقب تقديم أورقه إن "اليوم هو عرس للديمقراطية مذكرا بأنه تم الزج به في زنزانة انفرادية مدة 4 أشهر إثر ترشحه للانتخابات الرئاسية سنة 1994 بثلاثة أسابيع" مضيفا أن تونس الديمقراطية تضمن لكل مواطن الحق في الترشح والحق في اختيار من يمثله.

الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات

نبيل القروي

قدّم رجل الأعمال والإعلام والدعاية نبيل القروي ملفه للانتخابات الرئاسية المبكرة رافعا شعار الدفاع عن الفقراء بالرغم من أن القضاء وجه له تهماً بتبييض الأموال.

مرشحون آخرون

برز مرشحون آخرون في السباق الرئاسية، من بينهم رئيسا حكومة سابقين هما حمادي الجبالي كمستقل ومهدي جمعة كرئيس لحزب البديل التونسي، ومرشح الجبهة الشعبية المنجي الرحوي ومرشح حزب التيار الديمقراطي محمد عبو.

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