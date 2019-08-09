فضيحة تتسبب في استقالة رئيس البرلمان البولندي

أعلن رئيس مجلس النواب البولندي ماريك كوختشينسكي، استقالته من منصبه تحت ضغط انتقادات تعرض لها لاستخدامه طائرات حكومية لأغراض شخصية، في فضيحة تأتي قبل شهرين من الانتخابات التشريعية.

التفاصيل

قال كوختشينسكي في تصريحات للصحافة، الخميس، "غدا أعتزم الاستقالة من مهامي كرئيس لمجلس النواب البولندي"، مؤكداً أنه لم يخرق أية قوانين في رحلاته على متن الطائرات التابعة للدولة.

تؤكد المعارضة وبعض وسائل الإعلام، نقلا عن العديد من الوثائق، أن كوختشينسكي (63 عاماً)، المسؤول الثاني في الدولة بحسب الدستور، استخدم طائرات من نوع "غلف ستريم" ومروحيات وطائرات عسكرية، مئة مرة بين مارس/ آذار 2018 ومايو/ أيار 2019.

وفق الوثائق التي كشفت بضغط من الإعلام والمعارضة، رافق كوختشينسكي أكثر من مرة وخلال رحلات حظيت بأولوية قصوى، أفراد من عائلته وأصدقائه وزملاء من حزبه. ومعظم الرحلات أجريت بين وارسو ومنطقة جيشوف التي ينحدر منها كوختشينسكي وانتخب نائبا عنها.

تعويض

الإثنين، اكتفى كوختشينسكي، العضو البارز في حزب العدالة والقانون والمعاون المقرب من ياروسلاف كاتشينسكي، بالاعتذار "من كل من شعر بالإهانة"، مضيفاً أن العدد الأكبر من تلك الرحلات كان بدافع عمله السياسي كرئيس للبرلمان.

لكنه اعترف أن زوجته رافقته في إحدى الرحلات. وكتعويض، قال كوختشينسكي إنه سيدفع 28 ألف زلوتي (6500 يورو)، لصندوق مخصص لتحديث الجيش، بعدما دفع 15 ألف زلوتي لمؤسسات خيرية للتعويض عن رحلات أخرى قام بها أفراد عائلته، وهي مبالغ يراها المعلقون أنها غير كافية إلى حد بعيد.

كوختشينسكي أعلن، الخميس، "رئيس البرلمان لم يخرق القانون ولا الأعراف في هذا المجال. أريد أن أشدد على ذلك".

لا تزال المعارضة تطرح تساؤلات حول رحلات أخرى قام بها مسؤولون آخرون من حزب العدالة والقانون الذي فاز بالانتخابات التشريعية عام 2015 مع تعهده وضع حد لسوء استخدام السلطة.

اتهم كوختشينسكي الرئيس السابق للحكومة والرئيس المنتهية ولايته للمجلس الأوربي دونالد توسك باستخدامه هو أيضاً الطائرات الحكومية لرحلات خاصة.

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