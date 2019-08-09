دعوات لشد الرحال إلى الأقصى في أول أيام عيد الأضحى

دعت هيئات دينية في مدينة القدس، في بيان مشترك الجمعة، الفلسطينيين لشد الرحال إلى المسجد الأقصى في أول أيام عيد الأضحى، بعد إعلان مستوطنين نيتهم اقتحامه.

المستوطنون ينوون اقتحام الأقصى:

صدر ذلك في بيان مشترك عن مفتي القدس وفلسطين الشيخ محمد حسين، ورئيس مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية الشيخ عبد العظيم سلهب، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري.

طلب مستوطنون من الشرطة الإسرائيلية، السماح لهم باقتحام المسجد الأقصى في يوم عيد الأضحى، الأحد، المصادف ليوم صيام لليهود بمناسبة ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الشرطة، أنها ستقيم الوضع في أول أيام عيد الأضحى، وتتخذ قرارها استنادا إلى الأوضاع.

ردا على إعلان الشرطة الإسرائيلية أنها ستجري تقييما للوضع في المسجد الأقصى، صباح عيد الأضحى، أعلنت الهيئة الإسلامية العليا بالقدس إغلاق جميع مساجد القدس، لتكون صلاة العيد جامعة في المسجد الأقصى المبارك.

البيان المشترك طالب جميع أئمة المساجد بإعلان هذا القرار في خطبة اليوم الجمعة وقال" إن عيدنا رباط، وإن أهالي بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، سوف يقفون على قلب رجل واحد أمام أطماع قطعان المستوطنين".

أشارت الهيئة الإسلامية العليا، ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية، ودار الإفتاء، أنها ستقف صفا واحدا ضد فرض أي تقسيم مكاني أو زماني للمسجد الأقصى، داعية جميع أهل فلسطين إلى ضرورة الزحف أول أيام عيد الأضحى نحو القدس.

ولفتت في هذا الصدد إلى قرار دار الإفتاء، بجواز "تأجيل ذبح الأضاحي لليوم الثاني من العيد، حتى نعمر المسجد الأقصى في أول أيام عيد الأضحى، لنكن يدا واحدة في وجه كل قرار ظالم".

المسجد الأقصى المبارك كثيرا ما يتعرض للاقتحام من قبل المستوطنين

تحذيرات فلسطينية من الاقتحام:

حذرت أوساط فلسطينية اليوم الجمعة من تداعيات دعوات جماعات يهودية "اقتحام" المسجد الأقصى في شرق القدس بشكل جماعي أول أيام عيد الأضحى المقرر بعد غد الأحد.

يتزامن أول يوم عيد الأضحى مع حلول ذكرى "خراب الهيكل" لدى اليهود حيث دعت منظمات (الهيكل) والجمعيات الاستيطانية لدخول جماعي إلى باحات المسجد الأقصى لإحياء المناسبة.

اعتبر عبد الله صيام نائب محافظ القدس في السلطة الفلسطينية أن هذه الدعوات تمثل اعتداء على عقيدة المسلمين بالتزامن مع حلول أكبر أعياد المسلمين.

وأكد صيام للإذاعة الفلسطينية الرسمية على رفض مخططات إسرائيل لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى "الذي هو حق للمسلمين فقط".

وفي السياق ذاته، حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من تفجر الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية والمتوترة أصلا.

قال القيادي في الحركة باسم نعيم في بيان، إن الدعوات لاقتحام المسجد الأقصى يوم عيد الأضحى اعتداء صارخ على مقدسات المسلمين، ودعا المجتمع الدولي للتحرك قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.

تسمح الشرطة الإسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.

تطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية بالأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات، لكن الشرطة الإسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.

مستوطنون في طريقهم إلى المسجد الأقصى بدعم من شرطة الاحتلال-أرشيفية