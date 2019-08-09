بيلوسي تطالب بعودة مجلس الشيوخ من إجازته لبحث حيازة الأسلحة

طالبت رئيسة مجلس النواب في الولايات المتحدة، نانسي بيلوسي بعقد جلسة رسمية خاصة لمجلس الشيوخ لمناقشة مسألة حيازة الأسلحة بعد حادثتين دمويتين وقعتا منذ عدة أيام.

التفاصيل:

طالبت بيلوسي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر خطاب رسمي أن يعمل على عودة غرفتي الكونغرس من فترة العطلة الصيفية للتصويت على تشديد إجراءات الحق في حيازة الأسلحة داخل الولايات المتحدة.

تأتي مطالبة بيلوسي في أعقاب حادثتين دمويتين وقعتا منذ عدة أيام في ولايتين أمريكيتين.

كان مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، أصدر في فبراير/شباط الماضي مشروع قانون يهدف إلى الكشف عن مشتري الأسلحة بصورة دقيقة قبل حيازتهم لها.

لكي يصبح هذا واقعا لا بد من أن يمر مشروع القانون بالغرفة الثانية للبرلمان المتمثلة في مجلس الشيوخ.

لم يناقش مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع القانون، حيث يتهم الديمقراطيون فيه زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماك كونيل بتعمد إفشال المشروع.

قدمت بيلوسي في خطابها شكوى إلى ترمب من أن ماك كونيل يحول دون قيام مجلس الشيوخ بعمله، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى الأحداث الدامية التي وقعت مؤخرا في الولايات المتحدة يجب سرعة إتمام هذا الأمر لإنقاذ حياة البشر.

حادث إطلاق النار في أوهايو أدى لمقتل 9 أشخاص

حادثان دمويان:

كان قناصان تسببا في نهاية الأسبوع الماضي في مجزرتين إحداهما في إل باسو (بولاية تكساس) والثانية في دايتون (ولاية أوهايو) نتج عنهما مقتل 31 شخصا، وجرح العديد.