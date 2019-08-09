بيلوسي تطالب بعودة مجلس الشيوخ من إجازته لبحث حيازة الأسلحة
9/8/2019
طالبت رئيسة مجلس النواب في الولايات المتحدة، نانسي بيلوسي بعقد جلسة رسمية خاصة لمجلس الشيوخ لمناقشة مسألة حيازة الأسلحة بعد حادثتين دمويتين وقعتا منذ عدة أيام.
التفاصيل:
طالبت بيلوسي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر خطاب رسمي أن يعمل على عودة غرفتي الكونغرس من فترة العطلة الصيفية للتصويت على تشديد إجراءات الحق في حيازة الأسلحة داخل الولايات المتحدة.
تأتي مطالبة بيلوسي في أعقاب حادثتين دمويتين وقعتا منذ عدة أيام في ولايتين أمريكيتين.
كان مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، أصدر في فبراير/شباط الماضي مشروع قانون يهدف إلى الكشف عن مشتري الأسلحة بصورة دقيقة قبل حيازتهم لها.
لكي يصبح هذا واقعا لا بد من أن يمر مشروع القانون بالغرفة الثانية للبرلمان المتمثلة في مجلس الشيوخ.
لم يناقش مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع القانون، حيث يتهم الديمقراطيون فيه زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماك كونيل بتعمد إفشال المشروع.
قدمت بيلوسي في خطابها شكوى إلى ترمب من أن ماك كونيل يحول دون قيام مجلس الشيوخ بعمله، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى الأحداث الدامية التي وقعت مؤخرا في الولايات المتحدة يجب سرعة إتمام هذا الأمر لإنقاذ حياة البشر.
حادثان دمويان:
كان قناصان تسببا في نهاية الأسبوع الماضي في مجزرتين إحداهما في إل باسو (بولاية تكساس) والثانية في دايتون (ولاية أوهايو) نتج عنهما مقتل 31 شخصا، وجرح العديد.
قتل 30 شخصا وأصيب العشرات في حادثتين واقعتا يومي السبت والأحد، الماضيين فصلت بينهما 13 ساعة في مذبحة أحدثت صدمة في البلاد التي باتت تعتاد على حوادث إطلاق النار العشوائي وزادت القلق من الإرهاب الداخلي.
وقعت الحادثة الأولى صباح السبت بمدينة إل باسو الحدودية التي يقطنها عدد كبير من ذوي الأصول اللاتينية بولاية تكساس حيث قتل مسلح 20 شخصا في متجر لسلسلة وول مارت قبل أن يستسلم للشرطة.
السلطات في تكساس، قالت إن الحادث يبدو جريمة كراهية لها دوافع عنصرية، ويتعامل مدعون اتحاديون مع الواقعة على أنها قضية إرهاب محلي.
في ولاية أوهايو، فتح مسلح النار في ضاحية بمدينة دايتون صباح الأحد ما أسفر عن مقتل تسعة وإصابة 26 قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.
انعكست أصداء حادث إل باسو على حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة إذ ندد مرشحون ديمقراطيون بارتفاع معدلات العنف بأسلحة نارية.