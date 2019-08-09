البث الحي
سياسة

اليمن: جماعة الحوثي تعلن مقتل مسؤول كبير

خطاب تلفزيوني لزعيم جماعة الحوثي -عبد الملك الحوثي
خطاب تلفزيوني لزعيم جماعة الحوثي -عبد الملك الحوثي
9/8/2019

أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم الجمعة، اغتيال مسؤول كبير من أسرة الحوثي، وذلك حسبما أوردت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لهم.

التفاصيل

https://twitter.com/almasirah/status/1159745637711327232?ref_src=twsrc%5Etfw

  • أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين، اليوم الجمعة مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
  • الداخلية: إبراهيم بدر الدين الحوثي اغتالته قوى تابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي وأدواته.
  • أكدت الداخلية التابعة للحوثيين أنها لن تتوانى في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية.
  • التحالف السعودي الإماراتي في اليمن يدعم الحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي في القتال ضد الحوثيين منذ عام 2015.
      برنامج الغذاء يستأنف توزيع الغذاء في صنعاء
  • من ناحية أخرى قال برنامج الغذاء العالمي إنه سيستأنف توزيع الغذاء الأسبوع المقبل على نحو 850 ألف شخص في العاصمة اليمنية صنعاء بعد توقف دام شهرين وذلك عقب اتفاق مع الحوثيين.
  • البرنامج التابع للأمم المتحدة، كان قد أوقف بعض المساعدات في صنعاء يوم 20 يونيو/حزيران وسط مخاوف من عدم وصول الغذاء إلى مستحقيه، لكنه قال إنه سيواصل برامج تغذية الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والمرضعات.
  • برنامج الغذاء أشار إلى أنه" على ثقة من أن تطبيق قواعد البيانات الحيوية سيضمن وصول الغذاء إلى مستحقيه ويحول دون حياد المساعدات الغذائية عن مسارها".
المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

"مجموعة العشرين" ستوزع 2 مليار جرعة لقاح كورونا على العالم

القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين (رويترز)

وزير الخارجية السعودي: العلاقات مع تركيا "طيبة ورائعة"

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز)

قمة العشرين.. ترمب تحدث عن "عمله المذهل" ثم انسحب للعب الغولف

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يلعب الغولف
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)