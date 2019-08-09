اليمن: جماعة الحوثي تعلن مقتل مسؤول كبير

أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم الجمعة، اغتيال مسؤول كبير من أسرة الحوثي، وذلك حسبما أوردت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لهم.

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https://twitter.com/almasirah/status/1159745637711327232?ref_src=twsrc%5Etfw

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين، اليوم الجمعة مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.

الداخلية: إبراهيم بدر الدين الحوثي اغتالته قوى تابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي وأدواته.

أكدت الداخلية التابعة للحوثيين أنها لن تتوانى في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية.

التحالف السعودي الإماراتي في اليمن يدعم الحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي في القتال ضد الحوثيين منذ عام 2015.

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