اليمن: جماعة الحوثي تعلن مقتل مسؤول كبير

أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم الجمعة، اغتيال مسؤول كبير من أسرة الحوثي، وذلك حسبما أوردت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لهم.
التفاصيل
https://twitter.com/almasirah/status/1159745637711327232?ref_src=twsrc%5Etfw
- أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين، اليوم الجمعة مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
- الداخلية: إبراهيم بدر الدين الحوثي اغتالته قوى تابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي وأدواته.
- أكدت الداخلية التابعة للحوثيين أنها لن تتوانى في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية.
- التحالف السعودي الإماراتي في اليمن يدعم الحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي في القتال ضد الحوثيين منذ عام 2015.
برنامج الغذاء يستأنف توزيع الغذاء في صنعاء
- من ناحية أخرى قال برنامج الغذاء العالمي إنه سيستأنف توزيع الغذاء الأسبوع المقبل على نحو 850 ألف شخص في العاصمة اليمنية صنعاء بعد توقف دام شهرين وذلك عقب اتفاق مع الحوثيين.
- البرنامج التابع للأمم المتحدة، كان قد أوقف بعض المساعدات في صنعاء يوم 20 يونيو/حزيران وسط مخاوف من عدم وصول الغذاء إلى مستحقيه، لكنه قال إنه سيواصل برامج تغذية الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والمرضعات.
- برنامج الغذاء أشار إلى أنه" على ثقة من أن تطبيق قواعد البيانات الحيوية سيضمن وصول الغذاء إلى مستحقيه ويحول دون حياد المساعدات الغذائية عن مسارها".