الحوثيون يستهدفون موقعاً جنوب السعودية واشتباكات عدن تصل المطار

أعلنت جماعة الحوثي، مساء الخميس، شن هجومين جديدين بطائرات مسيرة، على مطار أبها السعودي جنوب المملكة، مشيرة إلى تعطل الملاحة الجوية فيه.

تزامن ذلك مع تجدد الاشتباكات في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن)، وامتدادها إلى محيط منزل وزير الداخلية، أحمد الميسري.

استهداف المطارات

الحوثيون قالوا إن الهجوم على مطار أبها، تم بواسطة طائرات مسيرة من طراز "قاصف كي2".

قوات الحوثي قالت إن العملية استهدفت برج المراقبة ومواقع حساسة أخرى.

دعت الجماعة، المدنيين والشركات للابتعاد الكامل عن المطارات والمواقع العسكرية، وقالت إن تلك الأماكن، أصبحت أهدافا مشروعة.

التحالف الذي تقوده السعودية، قال إنّ قواته اعترضت وأسقطت طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه أبها.

اشتباكات عنيفة في محافظة عدن بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة الشرعية وقوات الحزام الأمني الانفصالية المدعومة إماراتياً

مواجهات في محيط عدن وامتدادها للمطار

تجددت الاشتباكات بين قوات الحزم الأمني، المدعومة إماراتياً الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة الشرعية.

وصلت المواجهات إلى حي ريمي، قرب محيط منزل وزير الداخلية، الذي يحيط به عدد كبير من المدرعات العسكرية.

امتدت مواجهات بالأسلحة الثقيلة، لتصل إلى الطريق البحري الرابط بين مديريتي خور مكسر والمنصورة.

قال مصدر حكومي، إنه تم إغلاق مطار عدن الدولي، بعد وصول الاشتباكات لمحيطه.

المصدر: رقعة المواجهات توسعت إلى منطقة العريش، في المدخل الشرقي لمدينة عدن، حيث يقع المطار.

المجلس الانتقالي الجنوبي، كان قد دعا أنصاره والقوات الموالية له إلى اقتحام القصر الرئاسي، وإسقاط الحكومة الشرعية.

خسائر بين الطرفين

نقلت وكالة الأناضول عن مصدر بوزارة الصحة اليمنية، قوله إن 8 أشخاص قتلوا في مواجهات الخميس، منهم 5 من قوات “الانتقالي الجنوبي”، و3 من “الحماية الرئاسية”، بينهم قائد كتيبة.

قتلت طفلة (9 سنوات)، وأصيب والداها بجروح متوسطة، إثر سقوط قذيفة “آر بي جي” على منزلهم بحي المعلا.

ما قصة الشمال والجنوب؟

الأربعاء، اندلعت مواجهات مسلحة، في محيط عدن، بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة من جهة، وقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً من جهة أخرى.

تسببت تلك الاشتباكات بمقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين، بينهم مدنيين، قبل أن تتجدد الخميس بشكل أكبر وأوسع.

يسعى "المجلس الانتقالي الجنوبي" إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله.

اندمج شمال اليمن وجنوبه في دولة الوحدة عام 1990، غير أن خلافات بين قيادات الائتلاف الحاكم وشكاوى قوى جنوبية من "التهميش" و"الإقصاء" أدت إلى إعلان الحرب الأهلية.

استمرت الحرب، قرابة شهرين في 1994، وعلى وقعها ما تزال قوى جنوبية تطالب بالانفصال مجددًا وتطلق على نفسها "الحراك الجنوبي".

الصراع في اليمن