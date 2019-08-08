نظام الأسد يتقدم في آخر معاقل المعارضة وقواته على مشارف إدلب

تقدمت قوات النظام السوري، الخميس، في مناطق جديدة بريف حماة الشمالي، بعد إعلانها استئناف العمليات العسكرية، ورفض اتفاق وقف إطلاق النار شمال غربي سوريا.

أبرز المناطق التي تقدمت فيها قوات الأسد:

سيطرت قوات النظام مدعومة بغطاء جوي روسي، وقصف مدفعي، على قريتي الصخر والجيسات وتلة الصخر بعد اشتباكات مع فصائل المعارضة السورية.

تتزامن الاشتباكات، مع قصف عشوائي جوي وصاروخي ومدفعي، على بلدات كفرزيتا واللطامنة والصياد والصخر ولطمين ومورك والسرمانية ضمن مناطق سيطرة المعارضة في ريف حماة.

كانت قوات النظام قد سيطرت، أمس الأربعاء، على قريتي الزكاة والأربعين.

مطلع الشهر الجاري أعلن النظام السيطرة على قريتي حصرايا وأبو رعيدة، ليتقدم في آخر معاقل المعارضة شمال غربي سوريا.

في 29 يوليو/تموز الماضي، استعادت قوات الأسد السيطرة على قريتي تل ملح والجبين في ريف حماة الشمالي، لتؤمن طريق سقيبلبية – محردة -حماة.

استراتيجية الحصار:

ترجع أهمية بلدة الصخر وتلتها إلى موقعها الجغرافي المطل على بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي.

إذا استمرت سيطرة النظام على الصخر وتلتها، تصبح المناطق المجاورة لها ساقطة ناريًا بما يفتح المجال لحصار مناطق ريف حماة الشمالي والتقدم باتجاه ريف إدلب.

شهد ريف حماة الشمالي منذ أبريل/ نيسان الماضي، هجوماً عسكرياً للنظام ضد مناطق سيطرة المعارضة، أسفرت عن سيطرة الأسد على بلدتي قلعة المضيق وكفر نبودة إضافة إلى عدة قرى، كما أدت لقتلى وجرحى من الطرفين.

يتبع النظام بشكل عام استراتيجية حصار المناطق، في معاركه ضد فصائل المعارضة.

تمكنت قوات الأسد خلال الأعوام الماضية، من السيطرة على حمص ودرعا والغوطة الشرقية، بعد حملات حصار تلاها تهجير إلى مناطق في حماة وإدلب.

موقف روسيا:

وزارة الدفاع الروسية، أشارت إلى احتدام الأوضاع في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية بشكل حاد.

اتهمت فصائل المعارضة، برفض الالتزام بنظام وقف إطلاق النار المعلن يوم 2 أغسطس/آب.

أعلنت رصد 42 عملية قصف يوم 6 أغسطس،آب الجاري واتهمت المعارضة بإطلاق النار في 33 بلدة ومدينة سورية، في حلب وريفها واللاذقية وحماة وإدلب.

الأسد يواصل قمع معارضيه:

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، دعت كافة الأطراف في سوريا، ولا سيما الحكومة، إلى الإفراج عن جميع المحتجزين أو المختطفين تعسفياً.

كررت المسؤولة الأممية نداء الأمين العام، بضرورة إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

استمع مجلس الأمن، إلى شهادات مباشرة من أفراد أسر المفقودين والمختفين قسرا.

كشفت شهادة السورية أمينة خولاني، أن السلطات السورية اختطفت إخوانها الثلاثة في الاحتجاجات السلمية.

قالت خولاني، إن النظام السوري يواصل قمع معارضيه، بشتى الوسائل، واتهمت مجلس الأمن الدولي بخذلان السوريين لاسيما المعتقلين والمختفين قسرياً.

الدفاع المدني السوري، تسائل عبر تغريدة عن الغرض من اجتماعات مجلس الأمن، إذا كان عاجزاً عن إيقاف القتل وإحلال السلام على حد وصفه.

عامل من الدفاع المدني يرفع الأنقاض عن جثمان امرأة قضت في قصف للنظام السوري على إدلب