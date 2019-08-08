مقتل جندي إسرائيلي طعنا بالضفة الغربية (فيديو)

قتل جندي إسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بعد تعرضه لعملية طعن، بالقرب من مستوطنة (غوش عتصيون) بالخليل، بحسب ما أعلنه موقع القناة السابعة الإسرائيلية.
التفاصيل:
قال الجيش الإسرائيلي إنه تم العثور على أحد جنوده مطعونا حتى الموت قرب مستوطنة خارج مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجندي تعرض على ما يبدو للخطف قبل قتله وترك جثته بجانب أحد الطرق.
وقال متحدث عسكري إسرائيلي إنه تم صباح اليوم العثور على جثة جندي إسرائيلي، 18 عاما، مقتولا بعد طعنه بسكين جنوبي الضفة الغربية.
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش، في بيان، إنه تم العثور على الجندي في منطقة مستوطنات غوش عتصيون، قرب بيت لحم، موضحا، أن التقديرات تشير إلى أنه عثر على إشارات الطعن على جثته.
لم يذكر بيان الجيش أي تفاصيل كما لم يتهم أحدا بقتله، ووصف البيان الجندي بأنه طالب بمدرسة دينية يهودية.
من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، إنه تم اطلاعه هذا الصباح على وقوع عملية "طعن إرهابية خطيرة" ملوحا بملاحقة المهاجم.
مستوطنة (غوش عتصيون)
صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية، ذكرت من جانبها أن فلسطينيين، نجحوا بأسر الجندي القتيل، داخل سيارة، قبل إلقائه على جانب الطريق قرب مستوطنة (غوش عتصيون).
أمّا القناة 13 الاسرائيلية، فقالت إن خلية منظمة، أرادت خطف جندي إسرائيلي، ولكن تعقدت العملية، فتم طعنه، والإلقاء به على الطريق، مشيرة إلى أن هذا الجندي هو الرابع الذي يقتل في مستوطنة (غوش عتصيون) خلال العام الجاري.
وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية، بأن خلفية عملية الطعن غير واضحة حتى اللحظة، مشيرة إلى أن قوات كبيرة من الجيش والشرطة موجودة في المكان، وتجري عمليات تمشيط في المنطقة.
من ناحية أخرى أفاد ألون بن دافيد، الصحفي والمحلل العسكري في القناة العاشرة الإسرائيلية، بأنه تم خطف جندي من الجيش الإسرائيلي، وقتله في منطقة عتصيون الليلة الماضية، وتم اكتشاف جثته صباح الخميس.