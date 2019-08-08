مقتل جندي إسرائيلي طعنا بالضفة الغربية (فيديو)

قتل جندي إسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بعد تعرضه لعملية طعن، بالقرب من مستوطنة (غوش عتصيون) بالخليل، بحسب ما أعلنه موقع القناة السابعة الإسرائيلية.

التفاصيل:

قال الجيش الإسرائيلي إنه تم العثور على أحد جنوده مطعونا حتى الموت قرب مستوطنة خارج مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجندي تعرض على ما يبدو للخطف قبل قتله وترك جثته بجانب أحد الطرق.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي إنه تم صباح اليوم العثور على جثة جندي إسرائيلي، 18 عاما، مقتولا بعد طعنه بسكين جنوبي الضفة الغربية.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش، في بيان، إنه تم العثور على الجندي في منطقة مستوطنات غوش عتصيون، قرب بيت لحم، موضحا، أن التقديرات تشير إلى أنه عثر على إشارات الطعن على جثته.

لم يذكر بيان الجيش أي تفاصيل كما لم يتهم أحدا بقتله، ووصف البيان الجندي بأنه طالب بمدرسة دينية يهودية.

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، إنه تم اطلاعه هذا الصباح على وقوع عملية "طعن إرهابية خطيرة" ملوحا بملاحقة المهاجم.

أفراد من حرس الحدود على مقربة من مكان الحادث-8 أغسطس/ آب

مستوطنة (غوش عتصيون)