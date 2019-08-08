البث الحي
سياسة|مصر

مصر.. تجديد حبس المعارض البارز عبد المنعم أبو الفتوح 45 يومًا

عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق
عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق
7/8/2019

قررت محكمة مصرية، تجديد حبس المعارض السياسي البارز عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية (معارض) 45 يومًا، على خلفية اتهامه بالاتصال بكيانات معادية للدولة ونشر أخبار كاذبة.

التفاصيل:
  • قال حزب مصر القوية (المعارض) في بيان عبر حسابه على فيسبوك، الأربعاء، إن "محكمة جنايات القاهرة جددت في جلستها، المنعقدة مساء الثلاثاء، حبس عبد المنعم أبو الفتوح، 45 يوما على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا (معنية بالنظر في قضايا الأمن القومي)".

  • في يونيو/حزيران الماضي، كشف أحمد نجل أبو الفتوح، عن تعرض حياة والده المحبوس لخطر، وقال في تغريدة عبر حسابه "في آخر زيارة لأبي (لم يحددها) قال لي إنه تعرض لذبحة صدرية الْيَوْمَ اللي قبله، ومرت بسلام ولولا أنه طبيب يحاول إسعاف نفسه كانت النتيجة هتكون (ستكون) مختلفة".
ما القصة؟
  • أبو الفتوح، محتجز في سجن العقرب شديد الحراسة وسيء السمعة (أحد سجون القاهرة)، منذ منتصف فبراير/ شباط 2018، على ذمة التحقيق معه في تهم نفى صحتها، بينها "قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تحددها النيابة)، ونشر أخبار كاذبة".
  • تم توقيف أبو الفتوح، بعد يوم واحد من عودته من لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر القطرية، انتقد فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل إعادة انتخابه، في مارس/ آذار 2018، لفترة رئاسية ثانية.

ويعد أبو الفتوح، أحد أبرز السياسيين في البلاد، وتم توقيفه أكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981- 2011)، وكان أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن ينفصل عنها، ويخوض انتخابات رئاسة البلاد مستقلا، في 2012.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

"مجموعة العشرين" ستوزع 2 مليار جرعة لقاح كورونا على العالم

القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين (رويترز)

وزير الخارجية السعودي: العلاقات مع تركيا "طيبة ورائعة"

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز)

قمة العشرين.. ترمب تحدث عن "عمله المذهل" ثم انسحب للعب الغولف

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يلعب الغولف
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)