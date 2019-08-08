قائد الجيش الجزائري: المطالب الأساسية لحركة الاحتجاج تحققت

قال الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، الخميس، إن المطالب "الأساسية" لحركة الاحتجاج في الجزائر قد تحققت وإن الهدف بات تنظيم الانتخابات الرئاسية.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/ شباط الماضي حركة احتجاج من خلال تجمعات أسبوعية بدأت ضد نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في الثاني من أبريل/ نيسان، ثم باتت تطالب برحيل أنصار بوتفليقة.

ودعا المحتجون في الثاني من أغسطس/آب للمرة الأولى إلى "عصيان مدني".

ولم تنظم الانتخابات الرئاسية التي كانت مقرّرة في بداية يوليو/تموز الماضي لعدم وجود مرشحين.

ماذا قال؟

قايد صالح، وهو أيضا نائب وزير الدفاع، قال بحسب بيان لوزارة الدفاع "إن الجيش الوطني الشعبي الذي رافق ومنذ البداية مطالب الشعب الجزائري التي عبر عنها خلال المسيرات السلمية، يقدر اليوم رفقة الخيرين من أبناء الوطن، أن المطالب الأساسية قد تحققت وبشكل كامل، وبقيت مرحلة الانتخابات الرئاسية".

قايد صالح: "ومع ذلك نسجل أن بعض المجموعات الصغيرة المرتبطة بالعصابة، تصر على رفض كل المبادرات المقدمة والنتائج المحققة، من خلال رفع شعارات مغرضة ونداءات مشبوهة، تستهدف التقليل من أهمية ما تحقق، والتشبث بمطالب غير معقولة تجاوزتها الأحداث والإنجازات".

دعا رئيس الأركان "وسائل الإعلام الوطنية إلى عدم الوقوع في مغالطات أعداء الوطن، والإسهام البناء والفعال والإيجابي في هذا المسعى الوطني النبيل والمصيري في حياة الأمة، وعدم الانسياق وراء المخططات المشبوهة".

صالح أشاد بعمل لجنة الحوار التي كلفها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح إجراء مشاورات بشأن ترتيبات الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

قايد صالح، كشف أيضا أن القيادة العليا للجيش تمتلك معلومات مؤكدة حول "مخططات معادية تستغل الوضع الحالي للبلاد".

يطالب المتظاهرون الجزائريون بتنحية كل رموز نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

صالح: "لدينا كقيادة عليا المعلومات المؤكدة حول هذه المخططات المعادية، التي سبق وأن حذرنا منها ومن مخاطرها وتهديداتها، والتي تستغل الوضع الراهن في بلادنا، لمحاولة فرض أجنداتها والتأثير في مسار الأحداث".

بخصوص ملفات القضايا التي يتولى القضاء معالجتها، أكد قايد صالح، "مرافقة الجيش للعدالة، وتقديم كافة الضمانات لها، ومساعدتها على تأدية مهامها في أحسن الظروف، بعيدا عن أي شكل من أشكال الضغوطات".

أشار صالح إلى أنه "سيتم فتح جميع الملفات الثقيلة، بما فيها تلك التي كانت عن قصد حبيسة الأدراج وفي طي النسيان".

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