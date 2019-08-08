عدن: اشتباكات بين قوات الشرعية والمجلس الانفصالي المدعوم إماراتيا

تجددت الاشتباكات العنيفة في محافظة عدن، جنوبي اليمن، بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة من جهة، وقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً.

وذلك عقب ساعات من الهدوء الحذر، الذي ساد مدن المحافظة صباح الخميس غداة يوم دامٍ من المواجهات المسلحة بين الجانبين.

تجدد الاشتباكات في عدن:

تزامن تجدد الاشتباكات مع وصول رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، إلى عدن ظهر اليوم، قادما من العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حسب وسائل إعلام محلية.

قال مصدر إن عيدروس الزبيدي وصل إلى عدن، على متن طائرة إماراتية خاصة، غداة اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات موالية للمجلس وقوات الحكومة الشرعية.

قال مصدر عسكري تابع للحكومة، طلب عدم ذكر اسمه، إن اشتباكات عنيفة استخدمت فيها أسلحة ثقيلة (قذائف الهاون وقذائف أر بي جي الصاروخية)، بين قوات الحماية الرئاسية، وقوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا من جهة.

أشار المصدر إلى أن الاشتباكات شملت معظم أحياء مدينة "كريتر" حيث يقع قصر معاشيق الرئاسي ومعسكر اللواء 20 التابع للانتقالي الجنوبي والأماكن المحيطة بالبنك المركزي اليمني.

أوضح أن اللواء الثالث (حماية رئاسية) تبادل القصف بالأسلحة الثقيلة مع اللواء الأول مشاه التابع "للانتقالي الجنوبي" في مدينة خور مكسر، دون إعطاء مزيد من التوضيحات حول خسائر الجانبين.

حسب المصدر ذاته قتل "مدني" في مدينة كريتر أثناء محاولته إنقاذ طفلة أصيبت برصاصة خلال الاشتباكات التي شهدها محيط البنك المركزي اليمني.

أفاد شهود عيان بمدينة خور مكسر، أن قذائف "أر بي جي" سقطت بالقرب من منازل مواطنين، دون وقوع إصابات بشرية.

مقاتلون من المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي (STC) المدعوم إماراتيا يقودون سياراتهم في عدن (غيتي)

ويتقاسم اللواء الثالث واللواء الأول مشاة، مساحة واحدة، تقع داخل معسكر جبل حديد، بمدينة خور مكسر.

ما القصة؟

أمس الأربعاء، اندلعت مواجهات مسلحة بين قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً والموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة، وقوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة الشرعية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة أخرى، وتسببت بمقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين، بينهم مدنيين، حسب مصادر طبية وأخرى عسكرية، قبل أن تتجدد اليوم بشكل أكبر وأوسع.

أضاف مصدر عسكري تابع للحكومة الشرعية أن الزبيدي عاد من الإمارات التي كان يتواجد فيها منذ أكثر من أسبوعين، تزامنا مع اندلاع المعارك وتوتر الأوضاع الأمنية في عدن.

أشار المصدر إلى أن الزبيدي التقى في أبو ظبي، أمس الأول الثلاثاء، بالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، ونائبه مُعين شريم، وناقش معهما تطورات الحالة الأمنية في العاصمة عدن والجنوب بشكل عام.

خلال الأيام الأخيرة برز اسم نائب نائب الزبيدي "هاني بن بريك" بعد دعوة أنصاره إلى "النفير العام" واقتحام قصر معاشيق الرئاسي مقر الحكومة الشرعية.

هاني بن بريك (رويترز)

ويسعى "المجلس الانتقالي الجنوبي" إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله.

الحكومة تحمل المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية التصعيد المسلح:

حمّلت الحكومة اليمنية في بيان لها، الخميس، بعد ساعات من تجدد المواجهات في مدينة عدن، إثر هجوم مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي على البنك المركزي اليمني (المدعوم إماراتيا)، مسؤولية التصعيد المسلح بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، مشيرة أنها تعمل مع قيادة تحالف دعم الشرعية على تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث.

أكدت الحكومة في البيان "رفضها للتصرفات اللامسؤولة من جانب المجلس الانتقالي"، والتي قالت إنها "وصلت إلى حد استخدام السلاح الثقيل ومحاولة اقتحام مؤسسات الدولة ومعسكرات الجيش".

شددت على "أنها والجيش والأمن وانطلاقاً من مسؤولياتهم الوطنية ملتزمون بالحفاظ على مؤسسات الدولة وسلامة المواطنين".

أضافت أنهم سيعملون "على التصدي لكل محاولات المساس بالمؤسسات والأفراد وبدعم كل العقلاء والشرفاء ومساندة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة".

كشفت الحكومة أنها تعمل مع "قيادة تحالف دعم الشرعية على تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث" التي تشهدها مدينة عدن.

أعرب البيان عن "أسف الحكومة لرفض مجاميع المجلس الانتقالي التي تخوض مواجهات مع قوات الحماية الرئاسية التابعة للجيش اليمني، تجنيب مدينة عدن وسكانها المسالمين مخاطر الانزلاق في دوامات الفوضى والاقتتال".

اعتبر أن "هذه الأعمال التي يمارسها الانتقالي ستطيح بكل ما تم تحقيقه من سلم أهلي وخدمات خلال السنوات القليلة التي تلت تحرير مدينة عدن (عام 2015) من قبضة مليشيا التمرد الحوثي الإيراني".

جددت الحكومة دعوتها إلى "قيادة التحالف ممثلة في السعودية والإمارات إلى ممارسة ضغوطات عاجلة وقوية على المجلس الانتقالي (المدعوم إماراتيا) تمنع أي تحركات عسكرية في المدينة".

دعت قيادة التحالف إلى "إلزام كافة الوحدات والتشكيلات الأمنية والعسكرية (بعدن) الانضواء في إطار المؤسسة الأمنية والعسكرية وعدم الخروج على الدولة ومؤسساتها وأجهزتها".

حذر البيان مما سماها "دعوات التمرد والحرب والمغامرات غير المحسوبة"، معتبراً أنها "ستفضي في حال لم يتم إيقافها إلى خروج الأمر عن السيطرة ودخول البلاد بمنزلق خطير لا يُحمد عقباه".

شدد على ضرورة "تجنيب مدينة عدن والمناطق المحررة تبعات أي تمرد أو اقتتال أهلي أو فوضى وتداعيات كارثية تطال الناس والممتلكات، وتشكل ضربة فادحة لجهود تحالف دعم الشرعية ومهمته في اليمن".

اعتبر أن ما تشهده عدن "لا يصب في مصلحة أحد سوى مليشيا الحوثي الانقلابية ومشروع إيران الطائفي في المنطقة".

أحزاب وقوات "العمالقة" تعلن دعم الحكومة في أحداث عدن ‎ :

أعلن تحالف سياسي وقوات "العمالقة" اليمنية، الخميس، دعمهما لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، في ظل تصاعد الأحداث بالعاصمة المؤقتة عدن.

دان "تحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية"، في بيان، وقعته أحزابه الرئيسية؛ "المؤتمر" و"الإصلاح" و"الناصري" و"اتحاد الرشاد اليمني"، و"العدالة والبناء"، "استهداف المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات لمؤسسات الدولة ومقرات الحكومة الشرعية".

أضاف أن من قام بتلك الأعمال "جماعات خارجة عن القانون مدفوعة من المدعو هاني بن بريك (نائب رئيس المجلس والقائد العسكري لقوات الحزام الأمني المدعوم إماراتيا)".

طالب البيان، "الحكومة الشرعية، ودول ما سماها (التحالف العربي) بالوقوف أمام هذه الأفعال المهددة لشرعية الدولة وشرعية التحالف وأمن واستقرار اليمن والمنطقة بجدية عالية، واتخاذ موقف موحد وحاسم تجاهها".

شدد على ضرورة حل القضايا السياسية بالحوار البناء.

وفق البيان، فإن أساس المشكلة هو وجود تشكيلات مسلحة (تابعة للإمارات) خارج سيطرة الحكومة.

أشار إلى أن "استمرار هذه الظاهرة يمثل تهديدا خطيرا لوجود الدولة الوطنية وأمن واستقرار المنطقة".

أكد على ضرورة "توحيد كافة الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية، وإعادة بنائها على أسس وطنية وبقيادات أمنية وعسكرية مهنية ومحترفة تحت سلطة الحكومة".

بدورها أعلنت قوات "العمالقة" (مجموعة ألوية مدرعة) اليمنية رفضها للأحداث الجارية في عدن، ولدعوة نائب المجلس الانتقالي الجنوبي بالزحف على قصر المعاشيق، مقر الحكومة، وإسقاطها.

دانت "العمالقة"، في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، الأحداث في المدينة التي تعد مسقط رأس مقاتليها وساحتها القتالية.

حذر البيان، من أن تلك الأحداث تخدم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

دعا جميع الأطراف إلى "ضبط النفس وتحكيم العقل والجلوس إلى طاولة الحوار".

أعربت "العمالقة"، عن "رفضها الكامل للتخاطب بلغة السلاح".

دعت الرئيس هادي والتحالف العربي الذي تقوده السعودية، إلى "التدخل الحاسم، وردع كل من أراد زعزعة أمن واستقرار البلاد".

وتضم "العمالقة"، في قوامها خمسة ألوية، ويقدر عدد مقاتليها بأكثر من 25 ألف، يخوضون قتالاً ضد الحوثيين في الساحل الغربي وجنوبي البلاد، ويدينون بالولاء للرئيس هادي.

جدير بالذكر أن "المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا" يسعى إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله.

واندمج شمال اليمن وجنوبه في دولة الوحدة عام 1990، غير أن خلافات بين قيادات الائتلاف الحاكم وشكاوى قوى جنوبية من "التهميش" و"الإقصاء" أدت إلى إعلان الحرب الأهلية، التي استمرت قرابة شهرين في 1994، وعلى وقعها ما تزال قوى جنوبية تطالب بالانفصال مجددًا وتطلق على نفسها "الحراك الجنوبي".