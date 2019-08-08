حركة تحيا تونس ترشح الشاهد للانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية، التي ستعقد في 15 سبتمبر/أيلول المقبل.

جاء ذلك في كلمة للشاهد، مساء الخميس، في اجتماع المجلس الوطني الموسع لحركة "تحيا تونس" (ليبرالي 45 نائبا).

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عبّر الشاهد، في كلمة اختتم بها اجتماع المجلس الوطني الموسع، عن امتنانه واحترامه لاختيارات المجلس، الذي وضع ثقته فيه ليكون ممثله في الانتخابات الرئاسية.

أعلن نيته الاستمرار في منصب رئيس الحكومة، وعدم تفكيره في تقديم استقالته، بالرغم وجود دعوات منادية لذلك.

بيّن الشاهد، أنه سيكون فقط مرشحا لحركة "تحيا تونس"، على عكس ما جرى ترويجه بخصوص إمكانية ترشيح حركة النهضة له.

لفت الشاهد، في كلمته، إلى أن حكومته "أوفت بتعهداتها التي قطعتها قبل ثلاث سنوات، وذلك بتحقيقها مؤشرات ملموسة، أبرزها تحقيق نتائج جيدة في محاربة الإرهاب، وإنقاذ البلاد من الإفلاس، وإنعاش السياحة والفلاحة، وتحسين وضع الدينار".

أشار إلى تعرضه لجملة من الهجمات و"القصف العشوائي"، الذي لم يشأ الرد عليه احتراما للمسؤولية الوطنية التي على عاتقه (رئاسة الحكومة).

ولا ينص الدستور التونسي، ولا القانون الأساسي الانتخابي، على استقالة رئيس الحكومة من منصبه إذا ترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

ووافق المجلس الوطني لحركة "تحيا تونس"، في اجتماع استثنائي، عقد الخميس، بأغلبية مطلقة على مقترح الهيئة السياسية، والقاضي بترشيح الشاهد، للانتخابات الرئاسية.

النهضة والشاهد

مجلس شورى حركة النهضة، أعلن مساء الثلاثاء، ترشيح عبد الفتاح مورو، رئيس البرلمان الحالي، للانتخابات الرئاسية المقبلة.

أمس الأربعاء، قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، إن حزبه قبل إعلان ترشيح مورو، كان "يرغب في ترشيح شخصية توافقية، حيث دخل في مشاورات مع عدة شخصيات سياسية أبرزها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إلا أنه لم يتمكن من ذلك".

والجمعة، آخر موعد لإيداع طلبات المترشحين لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.