بريكست دون اتفاق قد يعرض بريطانيا لنقص في الأغذية

حذر اتحاد الأغذية والمشروبات في بريطانيا، من احتمال أن تواجه بريطانيا نقصا في بعض الأغذية الطازجة لأسابيع أو شهور إذا خرجت من الاتحاد الأوربي دون التوصل إلى اتفاق.

لن نجوع.. لكن سنواجه نقصا في الأغذية:

أكدت متاجر للتجزئة مثل (تيسكو) من أن الخروج من الاتحاد، المقرر في 31 من أكتوبر/ تشرين الأول، بدون اتفاق سيمثل مشكلة إذ أن كثيرا من المنتجات الطازجة يتم استيرادها كما يجري ملء المستودعات قبل موسم عطلات عيد الميلاد.

قال تيم ريكروفت رئيس العمليات في اتحاد الأغذية والمشروبات" لن نجوع لكن سيحدث نقص في الأغذية الطازجة وبعض المكونات".

ريكروفت، أوضح "مع الوضع في الاعتبار أن الطعام قابل للتلف … نتوقع حدوث نقص في بعض الأصناف الغذائية في الأسابيع أو الأشهر التي ستعقب الخروج من الاتحاد الأوربي دون اتفاق".

قبل الموعد الأصلي للخروج، الذي كان في 29 مارس/ آذار، أنفقت المتاجر الكبرى وتجار التجزئة ملايين الجنيهات الأسترلينية للاستعداد للخروج، وتضمن ذلك طلب مخزونات إضافية من البضائع المجففة والمياه وغيرها من السلع من الموردين.

حذر رئيس الوزراء بوريس جونسون الاتحاد الأوربي مرارا من أنه سيقود البلاد للخروج من الاتحاد في 31 أكتوبر/ تشرين الأول من دون اتفاق ما لم يوافق على اتفاق جديد للخروج.

جونسون يوفد وزراء إلى واشنطن تسريعا لاتفاق تجاري:

بدت بريطانيا، ساعية إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بالغ الأهمية لمرحلة ما بعد بريكست، إذ أوفد رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون وزير الخارجية ووزيرة التجارة الدولية إلى واشنطن.

في ظل تصميم جونسون على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، باتفاق أو من دونه، فإنّ السعي للتوصل إلى اتفاق تجاري مع إدارة ترمب يكتسب أهمية كبرى.

سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يرى تشابها في التفكير بينه وبين جونسون، أن أعلن أن التجارة بين البلدين قد تتضاعف فور حصول بريكست وتحدث إلى رئيس وزراء بريطانيا عن إمكان التوصل إلى اتفاق في غضون أيام.

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أعرب الأربعاء عن "سعادته" بلقاء الرئيس دونالد ترمب ونائبه مايك بنس، وقال إن بريطانيا تتطلع للعمل مع أصدقائها الأمريكيين للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة مفيد للبلدين.

دومينيك راب، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، أكدا بعد لقائهما إنهما مستعدان للتحرك "بأسرع وقت ممكن" للتوصل إلى اتفاق تجاري بعد بريكست، وقال راب إن الطرفين اتفقا على ضرورة إجراء مفاوضات سريعة بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري.

بدوره قال بومبيو، إن واشنطن تدعم "خيار لندن السيادي" بالانسحاب من الاتحاد الأوربي، مهما حدث، وأضاف" مهما كانت نوع بريكست الذي سيتبلور في النهاية، سنكون على الباب يدا بيد، للتوقيع على اتفاق تجارة حرة جديد في أسرع وقت ممكن".

وفي ذات الشأن تلتقي الوزيرة البريطانية للتجارة الدولية إليزابيث تروس مسؤولين أمريكيين، وأوضحت أن التفاوض وتوقيع اتفاق جديد للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة من أهم أولوياتها.

الوزيرة ذكرت أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لبلادها، مضيفةً "لدينا أكثر من تريليون دولار من الاستثمارات المتبادلة، نريد أن تتحرك المحادثات الرسمية بسرعة".

وزيرا الخارجية الأمريكي والبريطاني خلال مؤتمر صحفي في واشنطن-7 أغسطس/ آب

ترمب.. وجونسون: