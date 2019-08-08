الأمن المصري يقتل 17 شخصا بدعوى صلتهم بتفجير معهد الأورام

كشفت الداخلية المصرية، الخميس، هوية منفّذ حادث تفجير أمام "معهد الأورام" وسط القاهرة قبل أيام، مشيرة إلى مقتل 17 إثر مواجهات مسلحة مع مجموعات مرتبطة بمنفذ الحادث "الإرهابي".

والأحد الماضي، وقع انفجار بمحيط معهد الأورام بالقاهرة، أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة آخرين.

بيان الداخلية

قالت الداخلية في بيان نقله التلفزيون الرسمي، إن "الإرهابي عبد الرحمن خالد محمود عضو حركة حسم الإرهابية هو منفذ حادث معهد الأورام الإرهابي".

أوضح البيان أنه "تمت مطابقة البصمة الوراثية للأشلاء المجمعة من مكان الحادث مع أفراد أسرة عبد الرحمن خالد".

أشار إلى أن السيارة التي نفذت التفجير، كانت تسير في الاتجاه المعاكس بطريق الخطأ حتى وصلت لمنطقة الحادث.

قالت الداخلية إن "عمليات التحري (بشأن الحادث)، تمكنت من تحديد خلية عنقودية لحركة حسم، مكونة من عدة أفراد".

تابعت: "تم استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا لضبط الخلية.. وتمكنت قوات الأمن من تحديد وكرين كان أحدهما في مبنى مهجور بمحافظة الفيوم (جنوب غرب العاصمة)، والآخر في شقة سكنية في منطقة الشروق (شرق القاهرة)".

أسفرت عملية المداهمة، بحسب البيان عن "مقتل 15 في الوكرين"، مشيرًا إلى "العثور على أسلحة وعبوات متفجرة".

البيان تابع أنه أثناء إلقاء القبض على اثنين من "المتهمين" في منطقة التبين بحلوان جنوب القاهرة، أطلق أحدهما النيران على قوات الأمن التي ردت بالمثل مما أسفر عن مقتلهما.

من بيان وزارة الداخلية المصرية

البيان تابع "بمداهمة الوكر الأول بمركز إطسا بالفيوم حاولت"المجموعة الإرهابية" القيام بعملية لتفجير العبوات… وقامت القوات بالتعامل معهم وأسفر ذلك عن مصرع 8 عناصر من الخلية الإرهابية".

البيان استطرد "بمداهمة الوكر الثاني بمنطقة الشروق قامت تلك المجموعة المسلحة بإطلاق النيران على القوات بكثافة وأسفر التعامل معهم وتبادل إطلاق النيران عن مصرع عدد 7 من الخلية الإرهابية المسلحة".

ولم يتسن الحصول على تعقيب من مصادر مستقلة، بشأن ما ذكره بيان الداخلية.

وسبق أن قالت الداخلية المصرية إن "حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعدادا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها".

وآنذاك نفت حركة "حسم" التي تعد في مصر إرهابية، مسؤوليتها عن ذلك، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية معارضة وحسابات متدوالة بمنصات التواصل الاجتماعي، وهو ما لم يتسن التأكد من صحته بشكل فوري.

وفي أكثر من مناسبة عبر بيانات وتصريحات رسمية، أكدت جماعة الإخوان رفضها للعنف، وتبرأت من حركة "حسم" التي ظهرت في 2016، وتبنت عدة عمليات مسلحة، مستهدفة قضاة ومسؤولين أمنيين وعسكريين في البلاد.

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