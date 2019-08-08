أمريكا تطلب من السفن إبلاغها بنقاط توقفها بالخليج.. وإيران تحذر

قالت الإدارة البحرية الأمريكية في مذكرة إرشادية، إنه يتعين على السفن التجارية التي ترفع العلم الأمريكي إرسال نقاط توقفها في مضيق هرمز والخليج للولايات المتحدة والسلطات البحرية.

تهديدات خطيرة:

قالت إدارة البحرية الأمريكية في مذكرة إرشادية بشأن التهديدات الإيرانية إنه يتعين على السفن التجارية التي ترفع العلم الأمريكي إرسال نقاط توقفها في مضيق هرمز ومياه الخليج للولايات المتحدة وسلطات البحرية البريطانية.

المذكرة الأمريكية الصادرة أمس الأربعاء قالت" إن الأنشطة العسكرية المتزايدة والتوترات السياسية المتصاعدة في المنطقة لا تزال تشكل تهديدات خطيرة على السفن التجارية".

المذكرة: يتعين على السفن أيضا تنبيه الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية وعمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة في حال وقوع أي حادث أو نشاط مريب. وقالت إن على أطقم السفن عدم مقاومة أي طرف إيراني يصعد على متن السفن.

تصاعدت حدة التوترات بين إيران والغرب منذ سريان العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية بالكامل في مايو/أيار الماضي واحتجاز القوات البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية عملاقة.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن أسفها الشديد لاستضافة البحرين اجتماعا عسكريا بحريا على أراضيها، وقالت إن أمن دول المنطقة غير قابل للتجزئة، ولا يمكن زعزعة دولة مقابل ضمان دول أخرى.

أبرز تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي:

هذا الاجتماع التحريضي، والاتهامات التي وردت في البيان الأخير لوزارة خارجية البحرين تجاه إيران مدان.

هذه الاجتماعات تأتي لزعزعة استقرار المنطقة وتهيئة الظروف لتدخل القوات العسكرية والكيان الصهيوني في منطقة الخليج.

مؤتمر​ ​المنامة​ لأمن الملاحة البحرية إجراء مريب واستفزازي يستهدف إيران، وعلى ​الحكومة البحرينية​ ألا تكون أداة لتنفيذ مطالب ومخططات العدو المشترك في المنطقة.

إننا نأمل من دول المنطقة العمل بحكمة لمنع التدخل الأجنبي للمنطقة المثير للتوتر، داعيا الحكومة البحرينية إلى اتباع منهج بناء في المنطقة.

وكانت بريطانيا وجهت دعوة إلى الممثلين العسكريين للولايات المتحدة وفرنسا ودول أوربية لحضور اجتماع في البحرين، في محاولة لإنشاء مهمة دولية لحماية الشحن عبر مضيق هرمز، وذلك بحسب تقارير إعلامية بريطانية.