مصادر: طريقة جديدة للأمن المصري لاعتقال المواطنين بشمال سيناء

قالت مصادر قبلية وصحفيون من سيناء إن قوات الجيش المصري قامت قبل يومين بتحذير سكان مدينة الشيخ زويد من الخروج من منازلهم، ما أصاب المدينة بالشلل التام.

ما القصة؟

التحذيرات الأمنية طالبت سكان الشيخ زويد شمال شرقي سيناء بعدم التحرك في الشوارع والأسواق، وطلبت غلق جميع المحلات، وتم إغلاق سوق المدينة بالكامل.

لزم السكان منازلهم، ولكن التحذيرات فتحت الباب واسعا لانتشار الشائعات حول اعتزام الحكومة ترحيل سكان المدينة بالقوة.

رجال القبائل المحسوبون على الحكومة نفوا الأمر وأخبروا الأهالي أن المسألة أمنية بحته ولا علاقة لها بالتهجير.

المفاجأة كانت في قيام الأمن بشن حملة مداهمات واعتقالات على بيوت السكان بعدما حدث شلل تام في الحركة وفقا لسكان محليين للجزيرة مباشر.

مر الوقت دون حدوث أية عمليات إرهابيه، وبعدما التزام الأهالي بالتحذيرات، طالبتهم قوات الأمن باستئناف الحركة وفقا لما جاء على لسان نائب الشيخ زويد إبراهيم أبو شعيرة.

أثارت هذه التحذيرات الهلع وسط السكان الباقين بالشيخ زويد والذين آثروا التمسك ببيوتهم ولم يرحلوا كغيرهم بحثا عن ملاذ آمن نتيجة الصراع المسلح الدائر بين الجيش المصري وتنظيم الدولة "ولاية سيناء" منذ 5 سنوات.

تصريحات الناشط السيناوي عيد المرزوقي