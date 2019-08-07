ماذا طلب نجل مرسي من حجاج بيت الله الحرام؟

قال أحمد، النجل الأكبر للرئيس المصري الراحل محمد مرسي" الذي توفي أثناء محاكمته قبل شهرين: "إلي من وُفق هذا العام لرحلة الحج، لا تنسوا والدي من دعواتكم الطيبات يوم عرفة".

أضاف عبر صفحته على فيسبوك: "اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارزقه الفردوس الأعلى من الجنة".

وفي 17 يونيو/ حزيران الماضي، توفي مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر أثناء محاكمته، بعد 6 سنوات قضاها في السجن، إثر إطاحة قادة الجيش به صيف 2013، بعد سنة واحدة قضاها في الحكم.

وتتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة، حيث تبدأ مشاعر الفريضة الأعظم لدى المسلمين.

وأعلنت السعودية، الثلاثاء، وصول أكثر من مليون و700 ألف شخص، إلى البلاد لأداء مناسك الحج.

وخلال موسم الحج السابق، وصل عدد حجاج بيت الله الحرام إلى 2 مليون و371 ألفا و675، حسب إحصائية رسمية نهائية.