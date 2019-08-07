البث الحي
سياسة

تويتر تعترف بمشاركة بيانات مستخدمين للدعاية دون إذن

تويتر، أعلنت أنها شاركت هذه البيانات مع المعلنين دون إذن المستخدمين
تويتر، أعلنت أنها شاركت هذه البيانات مع المعلنين دون إذن المستخدمين
7/8/2019

قالت شركة (تويتر) إنها ربما تكون شاركت بيانات المستخدمين مع المعلنين لغرض الدعاية‭ ‬دون الحصول على إذن المستخدم وذلك بسبب مشكلات في إعدادات موقع التدوينات.

بيانات المستهلكين:
  • بيانات المستهلكين أداة قوية تستخدمها الشركات لتحديد أين تضع إعلاناتها والمحتوى الذي تعرضه والمستهلكين الذين ربما يكونون مهتمين بالمنتج.
  • شركة تويتر، أعلنت أنها قد تكون شاركت هذه البيانات مع المعلنين واستخدمت للإعلانات الشخصية، من دون إذنهم.
  • الشركة، أوضحت أنها اكتشفت تلك المشكلات في الآونة الأخيرة وأصلحتها يوم الإثنين، لكنها لم تحدد حتى الآن المستخدمين الذين ربما تأثروا بهذا الإجراء.
  • تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى تدقيقا من الجهات التنظيمية في أنحاء العالم فيما يتعلق بسياساتها الخاصة بتبادل البيانات.
  • كما تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى بصورة عامة، تدقيقا من الجهات التنظيمية في أنحاء العالم فيما يتعلق بسياساتها الخاصة بتبادل البيانات، خصوصاً بعد انكشاف أن (كامبريدج أناليتكا) حصدت بيانات الملايين من الأشخاص على فيسبوك واستخدمتها لأغراض الدعاية السياسية.
تويتر تعتذر
  • قدمت تويتر اعتذارا على موقعها الإلكتروني كما تعهدت باتخاذ خطوات لعدم تكرار "الخطأ" وقالت "تضعون ثقتكم فينا لتنفيذ اختياراتكم ونحن أخفقنا في هذا".
  • تويتر، ذكرت أنه بسبب تلك المشكلات" حيث لم تكن اختيارات المستخدم في الاعدادات تعمل على النحو المنشود" ربما سلمت الشركة بيانات مستخدمين إلى شركات الدعاية أو عرضت إعلانات بناء على معلومات جمعتها دون إذن.
المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

"مجموعة العشرين" ستوزع 2 مليار جرعة لقاح كورونا على العالم

القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين (رويترز)

وزير الخارجية السعودي: العلاقات مع تركيا "طيبة ورائعة"

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز)

قمة العشرين.. ترمب تحدث عن "عمله المذهل" ثم انسحب للعب الغولف

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يلعب الغولف
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)