تويتر تعترف بمشاركة بيانات مستخدمين للدعاية دون إذن

قالت شركة (تويتر) إنها ربما تكون شاركت بيانات المستخدمين مع المعلنين لغرض الدعاية‭ ‬دون الحصول على إذن المستخدم وذلك بسبب مشكلات في إعدادات موقع التدوينات.

بيانات المستهلكين:

بيانات المستهلكين أداة قوية تستخدمها الشركات لتحديد أين تضع إعلاناتها والمحتوى الذي تعرضه والمستهلكين الذين ربما يكونون مهتمين بالمنتج.

شركة تويتر، أعلنت أنها قد تكون شاركت هذه البيانات مع المعلنين واستخدمت للإعلانات الشخصية، من دون إذنهم.

الشركة، أوضحت أنها اكتشفت تلك المشكلات في الآونة الأخيرة وأصلحتها يوم الإثنين، لكنها لم تحدد حتى الآن المستخدمين الذين ربما تأثروا بهذا الإجراء.

تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى تدقيقا من الجهات التنظيمية في أنحاء العالم فيما يتعلق بسياساتها الخاصة بتبادل البيانات.

كما تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى بصورة عامة، تدقيقا من الجهات التنظيمية في أنحاء العالم فيما يتعلق بسياساتها الخاصة بتبادل البيانات، خصوصاً بعد انكشاف أن (كامبريدج أناليتكا) حصدت بيانات الملايين من الأشخاص على فيسبوك واستخدمتها لأغراض الدعاية السياسية.

تويتر تعتذر