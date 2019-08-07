النهضة التونسية تختار "مورو" مرشحا للانتخابات الرئاسية
7/8/2019
قرر مجلس شورى حركة النهضة التونسية، ترشيح عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية المقررة منتصف سبتمبر/أيلول المقبل.
ما القصة؟
حركة النهضة، أكبر حزب في تونس، قررت ترشيح نائب رئيس الحركة عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسة المبكرة.
هذه أول مرة تقدم فيها حركة النهضة مرشحا للرئاسة عقب انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي.
سينافس مورو رئيس الوزراء يوسف الشاهد وعددا من الوجوه البارزة الأخرى التي أعلنت ترشحها من بينها مهدي جمعة رئيس الوزراء السابق والمنصف المرزوقي الرئيس السابق.
مصادر بحركة النهضة قالت إن مجلس شورى الحركة المنعقد بمدينة الحمامات (شمال شرق)، مساء الثلاثاء، صوّت بالإجماع على ترشيح عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية.
التصويت باختيار "مورو" جاءت باقتراح من رئيس الحركة راشد الغنوشي.
من هو عبد الفتاح مورو؟
مورو (71 عاما) سياسي ومحام تونسي وأحد مؤسسي حركة النهضة، ويشغل حاليا منصب رئيس البرلمان بالنيابة، ويعرف بانفتاحه على التيارات الأخرى وثقافته الواسعة.
ولد عبد الفتاح مورو يوم 1 يناير/كانون الثاني 1948 بالعاصمة تونس، أتقن في شبابه الموسيقى التي ما زال قادرا على تعاطيها في المناسبات الخاصة، كما اكتسب مهارات التمثيل المسرحي.
اعتاد منذ سن 18 أن يلبس اللباس التقليدي التونسي (الجبة والشاشية) بصناعة يدوية كاملة، يمارس هواية جمع الطوابع البريدية و"برادات" (أباريق) الشاي التقليدية، وهو أب لأربعة أبناء وبنت.
لطالما وجه مورو انتقادات لحزبه وطالب بإصلاحات داخلية لكي تكون النهضة قريبة للتونسيين.
لكن منتقدين يقولون إن مورو له مواقف متناقضة بخصوص دور الإسلام في المجتمع.
الانتخابات الرئاسية:
الثلاثاء، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، رزنامة (جدول زمني) انتخابات الرئاسة المبكّرة المقررة في 15 سبتمبر.
انطلقت الجمعة، مرحلة تقديم طلبات الترشح التي ستتواصل إلى 9 أغسطس/آب الجاري، قبل أن تعلن الهيئة عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين أوليا يوم 14 من الشهر ذاته.
كان من المقرر إجراء الانتخابات في نوفمبر تشرين الثاني المقبل لكن وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي الشهر الماضي عجلت بإجراء انتخابات الرئاسة لتكون في 15 من سبتمبر أيلول المقبل.
بلغ عدد مرشحي الانتخابات الرئاسية في تونس حتى اليوم 27 مرشحا، لكن ستة منهم فقط نجحوا في استيفاء الشروط المطلوبة لاستكمال الترشح.
يغلق باب الترشح يوم الجمعة التاسع من أغسطس/ آب الجاري، قبل أن تعلن الهيئة عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين أوليا في 14 أغسطس/آب الجاري. فيما تنطلق الحملات الانتخابية يوم الثاني من سبتمبر/ أيلول المقبل حتى يوم 13 من نفس الشهر.
يشترط للترشح للانتخابات الرئاسية أن تتم تزكية المرشح من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة، أو من 10 آلاف من الناخبين الموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على ألا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.