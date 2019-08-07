اشتباكات في عدن.. وحلفاء الإمارات يحاولون اقتحام القصر الرئاسي

قتل شخص، وأصيب آخران في اشتباكات مسلحة اندلعت بالقرب من محيط قصر معاشيق الرئاسي بمحافظة عدن جنوبي البلاد.

ودعا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات أنصاره إلى "النفير العام"، والتوجه إلى قصر "معاشيق" الرئاسي بالمحافظة لاقتحامه والسيطرة عليه.

اشتباكات مسلحة

اندلعت اشتباكات بين قوات تابعة للحماية الرئاسية وقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا، عقب عملية تشييع جثمان قائد قوات الدعم والإسناد منير اليافعي وعدد من الجنود الذين سقطوا مطلع أغسطس/آب الجاري في استهداف معسكر الجلاء غربي المدينة.

تسببت الاشتباكات في مقتل أحد المشيعين ويدعى إبراهيم الربيعي وإصابة اثنين آخرين.

حسب شهود عيان، حلق الطيران الحربي التابع لدول التحالف العربي فوق سماء مدينة عدن، لمراقبة الوضع.

ذكر الشهود، أن قوات الحزام الأمني قطعت كل الطرق المؤدية إلى قصر معاشيق من عدة جهات.

بالمقابل نشر أحد ألوية الحماية الرئاسية دبابات ومدرعات أمام محيط القصر الرئاسي.

بالفيديو: القيادي السلفي #هاني_بن_بريك المدعوم من #الامارات يأمر قواته بالنفير العام والزحف على القصر الرئاسي بمدينة #عدن. التابع للحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا pic.twitter.com/0SEXVi6TIb — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) August 7, 2019

محاولات لاقتحام القصر الرئاسي

دعا نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات هاني بن بريك أنصار المجلس لاقتحام القصر الرئاسي في عدن.

قال بن بريك في مقطع مصور عرضته قناة "عدن المستقلة" التابعة للمجلس "المجلس الانتقالي يدعو كافة أبناء شعبنا وقواتنا الجنوبية للنفير العام والذهاب لقصر معاشيق لإسقاط الخونة الذين ينتمون إلى مليشيات حزب الإصلاح الإخوانجي، الذي تعمد إراقة الدم الطاهر وإدخال البلد في متاهات".

ظهر بن بريك في المقطع ضمن مجموعة من قيادات المجلس.

هجمات عدن