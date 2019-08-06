البث الحي
سياسة

منافس نتنياهو: نأمل أن تكون الحرب القادمة مع غزة هي الأخيرة

غانتس كان رئيسا للأركان بين عامي 2011 و2015
غانتس كان رئيسا للأركان بين عامي 2011 و2015
6/8/2019

قال بيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي المعارض اليوم الثلاثاء إنه يأمل أن "تكون الحرب القادمة مع قطاع غزة هي الأخيرة" بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت. 

أبرز ما ورد في تقرير صحيفة "يديعوت أحونوت": 

خلال جولة في المنطقة المتاخمة للحدود مع قطاع غزة قال: إن أي حكومة يقودها لن تسمح بتراجع الردع الإسرائيلي في مواجهة حركة حماس.       
رئيس الأركان الإسرائيلي السابق أضاف أنه "سيتم فرض نهاية عسكرية للوضع القائم". 
استطلاع حديث للرأي أظهر أن المنافسة لا تزال محتدمة بين حزبي "ليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتحالف "كاحول لافان" (أزرق أبيض) بزعامة غانتس.       
أظهر الاستطلاع الذي أجرته القناة الـ 12 الإسرائيلية، ونشرت هيئة البث الإسرائيلي نتائجه، أن حزب "ليكود" سيحصل على 30 مقعدا و"كاحول لافان" على 29 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا لو جرت الانتخابات النيابية هذه الأيام.  

تستعد إسرائيل لانتخابات جديدة في أيلول/سبتمبر بعدما تقرر حل الكنيست لفشل تشكيل الحكومة
الانتخابات الإسرائيلية:

كان حزب نتنياهو قد تصدر نتائج الانتخابات التي جرت في نيسان/أبريل الماضي بالحصول على 36 مقعدا، مقابل 35 مقعدا لـ "أزرق أبيض". 
تستعد إسرائيل لانتخابات جديدة في أيلول/سبتمبر بعدما تقرر حل الكنيست على خلفية فشل نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة على إثر الانتخابات الماضية. 
كان نتنياهو يعول على دعم الأحزاب اليمينية لتشكيل الحكومة إلا أنه فشل في تشكيلها، وأرجع ذلك في حينه إلى أن "جميع الكتل تقريبا تطرح طلبات تعجيزية تتعارض مع بعضها البعض".  

المصدر : الألمانية
المزيد من سياسة

"مجموعة العشرين" ستوزع 2 مليار جرعة لقاح كورونا على العالم

القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين (رويترز)

وزير الخارجية السعودي: العلاقات مع تركيا "طيبة ورائعة"

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز)

قمة العشرين.. ترمب تحدث عن "عمله المذهل" ثم انسحب للعب الغولف

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يلعب الغولف
الأكثر قراءة

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)