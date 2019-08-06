مخاوف من إبادة جماعية بحق مسلمي كشمير الهندية

حذّر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي (الإثنين) من أن مواطني الشطر الخاضع لسيطرة الهند في إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة المتنازع عليه، مهددون بـ "الإبادة الجماعية".

جاء ذلك في سياق تعليق الوزير الباكستاني على قرار الحكومة الهندية بإلغاء المادة 370 من الدستور التي تكفل حكما ذاتيا لولاية "جامو وكشمير"، الجزء الخاضع لنيودلهي من إقليم كشمير.

أبرز تصريحات قريشي:

هناك تهديد بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي في كشمير المحتلة" من قبل الهند.

سأطلب من الأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والدول الصديقة ومنظمات حقوق الإنسان عدم الصمت إزاء القرار الهندي.

ستواصل باكستان دعم شعب كشمير، وسيثبت التاريخ أن قرار الهند خاطئ.

مظاهرات واحتجاجات

تستعد باكستان الثلاثاء لتحركات احتجاجية غداة إلغاء الهند الحكم الذاتي لإقليم كشمير.

ستشهد مظفر أباد، كبرى مدن الشطر الباكستاني من كشمير، احتجاجات كما ستنظم تظاهرات في لاهور وكراتشي والعاصمة الباكستانية إسلام أباد.

يعقد البرلمان الباكستاني جلسة لمناقشة إمكانية الرد على خطوة نيودلهي، كما دعي كبار القادة العسكريين لاجتماع سيعقد في مدينة روالبندي الشديدة التحصين.

من شأن خطوة نيودلهي أن تفاقم التمرّد الدموي القائم في كشمير وأن تعمّق العداوة القائمة مع باكستان.

يطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

الهند تلغي الحكم الذاتي لكشمير

نشرت وزارة العدل الهندية نص المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء المادة 370 من الدستور التي تكفل حكما ذاتيا لولاية "جامو وكشمير".

المادة "370" في الدستور الهندي، التي تم الإعلان عن إلغائها، تمنح سكان "جامو وكشمير" منذ عام 1974 الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.

وفي رد فعل سريع حول القرار الهندي، أعلنت الخارجية الباكستانية، في بيان، اعتزامها دراسة جميع الخيارات الممكنة، للتصدي لقرار الهند، واصفة الخطوة بـ"غير القانونية".

جاء تنفيذ القرار الهندي جاء في ظل حشد عسكري، وتعليمات بإخلاء السياح و"الحجيج الهندوس" من المنطقة بدعوى "التهديد الأمني".

خلال الأسبوع الماضي، نشرت الهند، 10 آلاف جندي على الأقل في الإقليم ذي الغالبية المسلمة، مع تقارير إعلامية أشارت إلى نية نيودلهي إرسال 25 ألف جندي إضافي إلى هناك.

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