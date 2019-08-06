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روحاني: الحرب مع إيران هي أم كل الحروب

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
6/8/2019

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة اليوم الثلاثاء إن الحرب مع بلاده هي أم كل الحروب محذرا مرة أخرى من أن الملاحة في مضيق هرمز قد لا تكون آمنة.

أبرز تصريحات روحاني:
  • امتدح فيه وزيرها محمد جواد ظريف بعدما فرضت واشنطن عقوبات عليه يوم 31 يوليو/ تموز. السلام مع إيران هو أصل السلام والحرب معها هي أم كل الحروب.
  • إذا أرادت الولايات المتحدة إجراء مفاوضات مع إيران فعليها رفع كل العقوبات، والسماح للجمهورية الإسلامية بتصدير النفط.
  • مضيق بمضيق، لا يمكن أن يكون مضيق هرمز مفتوحا أمامكم بينما مضيق جبل طارق ليس مفتوحا أمامنا.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، إن إيران ستتخذ خطوتها الثالثة على صعيد خفض الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي في غضون شهر. 

أبرز تصريحات كمالوندي:
  • الأوربيون لم يفوا بوعودهم حتى الآن، وإيران ماضية بتنفيذ الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها النووية في موعدها المقرر بعد شهر.
  • مخزون اليورانيوم المخصب في تزايد مستمر، ومنشأة آراك تعمل بكامل طاقتها من أجل مضاعفة إنتاج الماء الثقيل.       
  • إجراءات تقليص التعهدات لا تعني وضع هذه التعهدات جانبا، وإنما تعليقها ضمن الاتفاق النووي، وإذا عادوا إلى التزاماتهم سنعود بشكل طبيعي للوفاء بالتزاماتنا. 
قوات من الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز
خلفيات:
  • تصاعد التوتر بين إيران والغرب منذ انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي من اتفاق دولي يستهدف تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية على طهران.
  • تأججت مخاوف نشوب حرب في الشرق الأوسط تكون لها تداعيات عالمية عندما احتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو قرب مضيق هرمز في يوليو/ تموز. 
  • جاء ذلك بعد أسبوعين من احتجاز قوات بريطانية لناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق.
  • يمر خمس النفط العالمي تقريبا عبر مضيق هرمز.
  • رفعت إيران مؤخرا مستوى تخصيب اليورانيوم فوق نسبة الـ3.67% المنصوص عليها في الاتفاق.

زادت إيران مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب فوق مستوى الـ300 كيلوجرام المتفق عليها. 
 

المصدر : وكالات
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