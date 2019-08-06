حملة مقاطعة إسرائيل في مصر تطالب بإلغاء حفل لجينيفر لوبيز

طالبت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل بإلغاء الحفل الغنائي المقرر أن تحييه المطربة الأمريكية جينيفر لوبيز المقرر الجمعة في مصر، ردا على زيارتها الأخيرة لإسرائيل.
المغنية الأمريكية "جينيفر لوبيز" في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال ، تؤدي طقوسا تلمودية أمام حائط البراق ، ( اللي بيقولو عليه اليهود حائط المبكي ) وذلك خلال زيارتها لإسرائيل وإقامتها لحفل غنائي في اسرائيل . pic.twitter.com/svBVKZ0Wmp
— mona elrayyes (@MonaElrayyes) August 3, 2019
"حركة المقاطعة وسحب الاستثمار وفرض العقوبات" التي تأسست في 2005 ويرمز إليها بالأحرف الثلاثة من اسمها بالإنجليزية "بي دي اس" (بويكوت دايفستمنت اند سانكشنز موفمنت)، هي حملة عالمية لمقاطعة اقتصادية وثقافية وعلمية لإسرائيل تهدف إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.