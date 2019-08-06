حملة مقاطعة إسرائيل في مصر تطالب بإلغاء حفل لجينيفر لوبيز

طالبت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل بإلغاء الحفل الغنائي المقرر أن تحييه المطربة الأمريكية جينيفر لوبيز المقرر الجمعة في مصر، ردا على زيارتها الأخيرة لإسرائيل.

التفاصيل:

أرسلت الحملة، وهي جزء من حملة دولية لمقاطعة إسرائيل، خطابا نشرت نصه على صفحتها على موقع فيسبوك (الإثنين) إلى شركة أوراسكوم للتنمية والتطوير المنظمة للحفل التي يملكها الملياردير المصري سميح ساويرس، طالبت فيه "بإلغاء هذا الحفل تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد جرائم العدو الصهيوني".

الشركة أعلنت أواخر مايو/ أيار عن حفل غنائي للوبيز هو الأول لها الذي يقام في مصر، على أن يجري في مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في التاسع من أغسطس/ آب.

جينيفر لوبيز عند حائط المبكي في القدس المحتلة – رويترز

الحملة قالت في خطابها للشركة إن حفل المطربة الأمريكية سيقام في مصر "مباشرة بعد حفلها السابق في فلسطين المحتلة منذ أيام، والذي أصرت على إحيائه رغم تلقيها نداءات عديدة لمقاطعة إسرائيل وإلغاء هذا الحفل".

الخطاب أشار إلى أن لوبيز "نشرت صورا لها ومن خلفها فلسطين المحتلة وكتبت (الوطن الأم إسرائيل أنا في حالة حب) في تحد واستفزاز لمشاعر العرب والفلسطينيين".

كما نشرت لوبيز صورا ظهرت فيها وهي تؤدي طقوساً تلمودية أمام حائط البراق بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وظهرت في إحدى الصور أمام قبة الصخرة.

المغنية الأمريكية "جينيفر لوبيز" في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال ، تؤدي طقوسا تلمودية أمام حائط البراق ، ( اللي بيقولو عليه اليهود حائط المبكي ) وذلك خلال زيارتها لإسرائيل وإقامتها لحفل غنائي في اسرائيل . pic.twitter.com/svBVKZ0Wmp — mona elrayyes (@MonaElrayyes) August 3, 2019

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