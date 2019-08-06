البث الحي
سياسة

حملة مقاطعة إسرائيل في مصر تطالب بإلغاء حفل لجينيفر لوبيز

المطربة الأمريكية جينيفر لوبيز
المطربة الأمريكية جينيفر لوبيز
6/8/2019

طالبت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل بإلغاء الحفل الغنائي المقرر أن تحييه المطربة الأمريكية جينيفر لوبيز المقرر الجمعة في مصر، ردا على زيارتها الأخيرة لإسرائيل.

التفاصيل:      
  • أرسلت الحملة، وهي جزء من حملة دولية لمقاطعة إسرائيل، خطابا نشرت نصه على صفحتها على موقع فيسبوك (الإثنين) إلى شركة أوراسكوم للتنمية والتطوير المنظمة للحفل التي يملكها الملياردير المصري سميح ساويرس، طالبت فيه "بإلغاء هذا الحفل تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد جرائم العدو الصهيوني".

  • الشركة أعلنت أواخر مايو/ أيار عن حفل غنائي للوبيز هو الأول لها الذي يقام في مصر، على أن يجري في مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في التاسع من أغسطس/ آب.
     

    جينيفر لوبيز عند حائط المبكي في القدس المحتلة – رويترز
  • الحملة قالت في خطابها للشركة إن حفل المطربة الأمريكية سيقام في مصر "مباشرة بعد حفلها السابق في فلسطين المحتلة منذ أيام، والذي أصرت على إحيائه رغم تلقيها نداءات عديدة لمقاطعة إسرائيل وإلغاء هذا الحفل".
  • الخطاب أشار إلى أن لوبيز "نشرت صورا لها ومن خلفها فلسطين المحتلة وكتبت (الوطن الأم إسرائيل أنا في حالة حب) في تحد واستفزاز لمشاعر العرب والفلسطينيين".
  • كما نشرت لوبيز صورا ظهرت فيها وهي تؤدي طقوساً تلمودية أمام حائط البراق بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وظهرت في إحدى الصور أمام قبة الصخرة.

خلفيات:

  • "حركة المقاطعة وسحب الاستثمار وفرض العقوبات" التي تأسست في 2005 ويرمز إليها بالأحرف الثلاثة من اسمها بالإنجليزية "بي دي اس" (بويكوت دايفستمنت اند سانكشنز موفمنت)، هي حملة عالمية لمقاطعة اقتصادية وثقافية وعلمية لإسرائيل تهدف إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

"مجموعة العشرين" ستوزع 2 مليار جرعة لقاح كورونا على العالم

القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين (رويترز)

وزير الخارجية السعودي: العلاقات مع تركيا "طيبة ورائعة"

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز)

قمة العشرين.. ترمب تحدث عن "عمله المذهل" ثم انسحب للعب الغولف

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يلعب الغولف
الأكثر قراءة

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)