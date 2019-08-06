باكستان تحذر من حرب مع الهند: مستعدون للذهاب إلى أبعد مدى

حذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من احتمالية اندلاع حرب بين بلاده والهند، على خلفية إلغاء الأخيرة مادة دستورية تغير من الوضع الخاص لسكان إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

ما القصة؟

لوح خان باللجوء إلى مجلس الأمن منددا بخطوة الهند بإنهاء الحكم الذاتي الذي كان يتمتع به الشطر الخاضع لها من إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه. محذرا من تبعات أي مواجهة بين البلدين.

في المقابل تمضي الهند في مخططها، حيث صدق البرلمان الهندي على القرار الذي كان أعلنه، أمس الإثنين، رئيس الوزراء الهندي وقال وزير داخليتها إنها خطوة نحو الدمج الكامل.

قرار الحكومة الهندية إلغاء الحكم الذاتي في الشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم جامو وكشمير أثار الشارع الباكستاني وحكومته وعقد البرلمان جلسة استثنائية بشأنه.

قيادة الجيش الباكستاني أكدت وقوفها بحزم إلى جانب الحكومة والى جانب سكان كشمير، فبعد اجتماع للقادة العسكريين الرئيسيين للبلاد في روالبيندي المدينة الحامية الواقعة قرب إسلام أباد جددت المؤسسة العسكرية الباكستانية عدم اعترافها بالخطوة الهندية في كشمير.

في المقابل فرضت السلطات الهندية حظرا على التجمعات العامة وقطعت لليوم الثاني على التوالي الاتصالات وفرضت حظر التجوال في وادي سريناغار، وانتشر الجيش بأعداد كبيرة على الطرقات.

إجراءات جاءت عقب تصديق البرلمان الهندي على مشروع قانون يبطل وضع كشمير الدستوري الخاص، وقال وزير الداخلية الهندي أن هذا الإلغاء سوف يمهد الطريق للدمج الكامل للإقليم مع الهند.

ينص القانون الذي أقره البرلمان في الهند الذي دخل حيز التنفيذ فور صدوره على منح وضع خاص لولاية جامو وكشمير، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات في المنطقة.. وهي خطوة وصفها مراقبون أنها تعيد وضع الإقليم إلى نقطة الصفر.

تحذير باكستاني

قال خان في كلمة أمام البرلمان، إنه يخشى أن يقوم الكشميريون الغاضبون من قرار الهند، بشن هجوم على قوات الأمن الهندية وتُحّمل نيودلهي باكستان المسؤولية عنه.

أضاف أنه إذا ردت الهند على ذلك بتنفيذ ضربة عسكرية داخل بلاده، فإن ذلك يفتح المجال أمام إمكانية اندلاع حرب.

هدد عمران خان باللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، بسبب التحرك الهندي قائلا "نقوم حاليا بتقييم كيفية إحالة هذه المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية". وأضاف أن تحركات الهند "ستكون لها تداعيات خطيرة للغاية".

أعلن الجيش الباكستاني استعداده "الذهاب إلى أقصى حد ممكن، للإيفاء بواجبه" تجاه إقليم كشمير.

القائد العام للقوات الباكستانية الجنرال قمر جاود باجوا، قال أثناء اجتماع طارئ ترأس فيه قادة القوات "الجيش الباكستاني يقف بحزم إلى جانب الشعب الكشميري في كفاحه العادل حتى النهاية". وأضاف "نحن مستعدون وسنذهب إلى أي حد للوفاء بالتزاماتنا في هذا الصدد".

وأدانت الحكومة الباكستانية، أمس الإثنين، القرار الهندي بإلغاء الوضع الخاص للإقليم، وقالت إنه "غير قانوني وينتهك قرارات الأمم المتحدة".

ويأتي قرار نيودلهي في ظل حدوث مناوشات على الحدود الفاصلة بين شطري الإقليم، عقب حشد عسكري هندي في الجزء الخاضع لها، وتعليمات بإخلاء السياح و"الحجيج الهندوس" من المنطقة بدعوى وجود "تهديد أمني".

مظاهرات في باكستان تضامنا مع سكان كشمير (رويترز)

التوتر الهندي الباكستاني

منذ 1947 يتمتع إقليم "جامو كشمير" بوضع خاص يسمح له بسن قوانينه الخاصة بمعزل عن الحكومة المركزية ويمنع المواطنين الهنود من خارج المنطقة بتملك الأراضي فيه أو الانتقال للسكن ضمنه.

في فبراير/ شباط الماضي، وقع هجوم بالشطر الخاضع للهند من كشمير وأسفر عن مقتل 40 جنديا هنديا، وردت الهند بتنفيذ ضربة عسكرية داخل باكستان، حيث حمّلت جماعة باكستانية المسؤولية عن ذلك. فيما ردت باكستان بدورها بإسقاط طائرتين هنديتين.

يطالب سكان جامو وكشمير بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.

في إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

تصاعد التوتر في إقليم جامو وكشمير بسبب التواجد العسكري الهندي (رويترز)

موقف عدائي