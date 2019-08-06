انتخابات الرئاسة التونسية: 27 مرشحا وانتظار للنهضة الإسلامية

قدم رئيس الحكومة التونسية السابق حمادي الجبالي، الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية، فيما أعلن الرئيس السابق المنصف المرزوقي أنه سيودع ملف ترشحه يوم غد الاربعاء.

ويمثل السياسيان الجبالي والمرزوقي أحد رمزي التحالف الحكومي الثلاثي الملقب بـ"الترويكا" الذي حكم تونس إثر انتخابات 2011 مع بداية الانتقال السياسي بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وضم التحالف آنذاك حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات.

وقد بلغ عدد مرشحي الانتخابات الرئاسية في تونس حتى، الثلاثاء،27. بينهم أمين عام التيار الديمقراطي محمد عبو، ورئيس الحكومة السابق مهدي جمعة، ومرشحا الجبهة الشعبية و"قلب تونس".. فيما سترفض الهيئة العليا للانتخابات عددا من الترشحات التي وصفتها بغير الجدية، وسيغلـَـــق باب الترشح، الجمعة المقبل.

أمين عام التيار الديمقراطي محمد عبو يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية التونسية (غيتي)

ولم تعلن النهضة بعد عن مرشحها للانتخابات المقبلة. ومن المنتظر أن يعلن مجلس شورى الحركة اسم مرشح الحركة غدا الأربعاء في ختام اجتماع المجلس الذي بدأت أشغاله الثلاثاء.

حمادي الجبالي

تقدم الجبالي، القيادي البارز السابق بحركة النهضة، بأوراق ترشحه بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمرشح مستقل.

شغل الجبالي (70 عاما) منصب رئيس الحكومة بعد تصدر حزبه السابق انتخابات 2011، لكنه قدم استقالته في مارس/ آذار 2013، كما استقال من منصب الأمين العام للحركة في نفس الشهر ليعلن مغادرته للحركة بسبب خلافات حول سياسات الحزب.

حمادي الجبالي تقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية التونسية (غيتي)

المنصف المرزوقي

يحظى المنصف المرزوقي (67 عاما) بدعم تحالف "تونس أخرى"، وهو يمثل تحالفا بين حزبي "حراك تونس الإرادة" و"حركة وفاء" بالإضافة إلى سياسيين مستقلين.

قال المرزوقي في حوار أجرته معه إذاعة "ديوان أف أم" الخاصة، إنه حصل على تزكية 10 نواب في البرلمان.

المرزوقي ناشط حقوقي ومعارض لبن علي، تولى منصب الرئاسة بصفة مؤقتة بين 2011 و2013 بعد حصول حزبه المؤتمر من أجل الجمهورية على المركز الثاني في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد عام 2011.

ترشح المرزوقي لانتخابات 2014 ووصل للمرحلة الثانية قبل خسارته أمام الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي توفي قبل انتهاء عهدته الرئاسية بأشهر يوم 25 يوليو/ تموز الماضي.

الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي

الانتخابات الرئاسية

بلغ عدد مرشحي الانتخابات الرئاسية في تونس حتى اليوم 27 مرشحا، لكن ستة منهم فقط نجحوا في استيفاء الشروط المطلوبة لاستكمال الترشح.

يغلق باب الترشح يوم الجمعة التاسع من أغسطس/ آب الجاري، قبل أن تعلن الهيئة عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين أوليا في 14 أغسطس/آب الجاري. فيما تنطلق الحملات الانتخابية يوم الثاني من سبتمبر/ أيلول المقبل حتى يوم 13 من نفس الشهر.

يشترط للترشح للانتخابات الرئاسية أن تتم تزكية المرشح من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة، أو من 10 آلاف من الناخبين الموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على ألا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها. ‎

عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع مع الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي

نداء تونس يدعم وزير الدفاع

أعلنت نائبة عن حزب نداء تونس أن الحزب اتفق على دعم ترشّح وزير الدّفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي للانتخابات الرئاسية.

رجحت المسدي أن يقدم الزبيدي طلب ترشحه للهيئة العليا للانتخابات، الثلاثاء أو الأربعاء، "على أقصى تقدير".

في تصريحات سابقة، أعلنت قيادات من الحزب وجود اتفاق في صفوفه على أن يكون مرشحه للرئاسة "من بين المقربين منها، وخاصة من الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وفكره ومنظومته، شريطة أن يكون غير منتمي لأي حزب سياسي آخر".

في وقت سابق، وقع 15 برلمانيا بينهم منتمون لحزب نداء تونس عريضة لدعم ترشح الزبيدي للانتخابات الرئاسية، ليحصل بذلك على التزكيات البرلمانية المطلوبة للترشح.