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سياسة

إسرائيل: نهدف للتطبيع العلني مع دول الخليج

مكتب نتنياهو قال إن الرجلين المفرج عنهما من قرية درزية في هضبة الجولان التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967
مكتب نتنياهو قال إن الرجلين المفرج عنهما من قرية درزية في هضبة الجولان التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967
6/8/2019

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه يهدف إلى تطبيع علني مع دول الخليج العربي، والوصول إلى اتفاقيات سلام معها.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست (البرلمان)، الثلاثاء، حسب وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت".

تطبيع علني مع دول الخليج:
  • قال كاتس خلال الاجتماع: "هدفي هو العمل من أجل التطبيع العلني مع دول الخليج، وتوسيعه وإعلانه بشكل صريح، والوصول إلى توقيع اتفاقيات سلام دبلوماسية معها".
  • لفت إلى أن ذلك الهدف "يحظى بدعم كامل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
  • تطرق كاتس إلى اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من مصر والأردن التي وقعتا عامي 1978 و1994 على التوالي.
  • قال كاتس: "من الواقعي توقيع اتفاقية تطبيع كامل مع دول الخليج في السنوات المقبلة، حتى في غياب اتفاق سلام شامل مع الفلسطينيين".
  • أشار الوزير الإسرائيلي إلى أنّ "إسرائيل والعالم العربي لديهما وجهات نظر مختلفة بشأن القضية الفلسطينية، لكن هذا الأمر يجب ألا يقف في طريق انفراج عربي إسرائيلي أوسع".
  • نوه كاتس إلى زيارته لإمارة أبو ظبي، خلال يونيو/ حزيران الماضي، ومشاركته في مؤتمر للأمم المتحدة في إطار نشاطه السياسي.
  • قال إن "الأمر الأساسي هو ارتقاء العلاقات مع دول الخليج". لافتا إلى أنه اجتمع مع مسؤول كبير بالإمارات، وتوصل معه إلى "تفاهمات جدية".

وباستثناء مصر والأردن، لا تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل

ورغم ذلك زادت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية، مثل الإمارات وقطر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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