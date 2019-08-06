إسرائيل تسعى لتجنب مواجهة مع ترمب بسبب الاستثمارات الصينية

حذر مسؤولون بالخارجية الإسرائيلية في اجتماع مغلق لمجلس الوزراء من مواجهة قاسية مع الإدارة الأمريكية إذا لم تنشئ الحكومة الإسرائيلية آلية مراقبة قوية للاستثمارات الصينية.

جاء ذلك حسبما نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن وزيرين إسرائيليين.

التفاصيل:

أصبحت الاستثمارات الصينية في إسرائيل المصدر الرئيسي للتوتر مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال العامين الماضيين.

طلب ترمب وعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين من نتنياهو عدة مرات اتخاذ خطوات للحد من الاستثمارات الصينية.

دفع تحذير وزارة الخارجية الإسرائيلية، الذي صدر في 24 يوليو/تموز، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تأجيل التصويت على تشكيل مثل هذه الآلية التي كانت ضعيفة على ما يبدو.

يقول المسؤولون الإسرائيليون إن إدارة ترمب بدأت تظهر علامات على التوتر حيال هذه القضية.

خلال الاجتماع الأخير بين ترمب ونتنياهو في شهر مارس/آذار حذر ترمب نتنياهو من أن عدم معالجة هذه القضية قد يضر بالتعاون الدفاعي والاستخباري مع الولايات المتحدة، وفقًا لمسؤولين في البيت الأبيض.

قال مسؤولو البيت الأبيض إن نتنياهو أبلغ ترمب أنه يتفهم هذه الحساسيات لدى الولايات المتحدة، لكنه يريد إيجاد سياسة متوازنة لا تضر بالعلاقة بين إسرائيل والصين.

خلال زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إلى إسرائيل في أواخر يونيو/حزيران أعلن نتنياهو التزامه بتمرير قرار من مجلس الوزراء الإسرائيلي بشأن مراقبة الاستثمارات الصينية قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية في 17 سبتمبر/أيلول.

لقاء سابق بين ترمب وبين نتنياهو

آلية ضعيفة: