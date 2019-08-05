مصر: مقتل 19 شخصا في انفجار بوسط القاهرة [فيديو]

قالت وزارة الصحة المصرية اليوم الإثنين إن 19 شخصا قتلوا، وأصيب 30 في انفجار وقع خارج المعهد القومي للأورام بوسط القاهرة.
#معهد_الاورام
مفيش غير قناة الجزيرة اللي جابت احداث الانفجار وفضلت متابعة الحدث وكل القنوات المصرية بتتكلم عن مبادرة الدولة لحياة كريمة وده طفل بيحارب السرطان وبيقولك
كريمة بتسلم عليك pic.twitter.com/i5zs90owY0
— Nour 💙 (@Nourxoxo6) August 5, 2019
مفيش عاقل يصدق ان دة حادث سيارة عكس الاتجاه ف منطقة مينفعش حد يمشي فيها عكس اصلا
العربيات ف المنيل اتكسرت هي وازاز البيوت مش معقولة ف ناس ساذجه تقدر تصدق الكلمتين الهايفين بتوع الحكومه
دة انفجار غ عادي
ربنا يرحم الموتى 💔💔#معهد_الاورام pic.twitter.com/ddmNyn54Jq
— Mohamed Abozeid (@Mohamd_abozeid) August 5, 2019
المعهد الطبي الحكومي بالعاصمة، قبل أن تنفي إدارته ذلك وتؤكد أن المرضى بخير والأمور تسير على ما يرام، وأن الحادث وقع خارجه، وفق إعلام محلي.