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سياسة|مصر

مصر: مقتل 19 شخصا في انفجار بوسط القاهرة [فيديو]

5/8/2019

قالت وزارة الصحة المصرية اليوم الإثنين إن 19 شخصا قتلوا، وأصيب 30 في انفجار وقع خارج المعهد القومي للأورام بوسط القاهرة.

19 قتيلا في انفجار وسط القاهرة
  • وزارة الصحة: تم إخلاء معهد الأورام من المرضى بناء على طلب إدارة المعهد وتحويلهم إلى عدة مستشفيات تيسيرا على أهالي المصابين.       
  • خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة على صفحته على فيسبوك: هناك ثلاث إلى أربع حالات حرجة موجودة في الرعاية المركزة بمستشفى معهد ناصر.
  • مجاهد: تنوعت باقي الإصابات ما بين كسور بسيطة إلى متوسطة، بالإضافة إلى وجود حالات حروق بدرجات مختلفة، وجروح قطعية في أماكن متفرقة من الجسم.

سبب الانفجار؟
  • مصدر أمني لوكالة رويترز: أثناء سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد ثلاث سيارات، الأمر الذي أدى لانفجار نتيجة الاصطدام، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
  • النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بفحص موقع حادث الانفجار، وإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.
  • رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت أعلن حالة الطوارئ، وقام باستدعاء الطواقم الطبية لرعاية مرضى المعهد القومي للأورام، التابع للجامعة، والوقوف عن كثب على آخر التطورات.
  • المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة ذكر في بيان أن الحادث وقع ناحية المبنى الإداري بعيدا عن غرف المرضى.

تشكيك بالرواية الرسمية..
  • في الوقت الذي أعلنت فيه الداخلية أن تصادم سيارتين هو سبب الانفجار قال ناشطون على مواقع التواصل الإعلامي إن الحريق ناتج عن انفجار خزان غاز. 
  • نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر بوزارة الداخلية أن رجال الشرطة يستمعون لشهود العيان ويقومون بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على الأسباب وراء الحادث.
  • كان رواد موقع التواصل الاجتماعي، نقلوا أنباء غير مؤكدة عن وقوع انفجار داخل

    المعهد الطبي الحكومي بالعاصمة، قبل أن تنفي إدارته ذلك وتؤكد أن المرضى بخير والأمور تسير على ما يرام، وأن الحادث وقع خارجه، وفق إعلام محلي.

  • في أبريل/ نيسان 2019، أعلن الجهـــاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر (رسمي)، انخفاض إجمالي عدد حوادث السيارات على الطـرق خــلال عام 2018 حيث بلغ 8480 حادثة مقابل 11098 حادثة عام 2017 بنسبة انخفاض 23.6٪.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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