مصر: مقتل 19 شخصا في انفجار بوسط القاهرة [فيديو]

مفيش عاقل يصدق ان دة حادث سيارة عكس الاتجاه ف منطقة مينفعش حد يمشي فيها عكس اصلا

العربيات ف المنيل اتكسرت هي وازاز البيوت مش معقولة ف ناس ساذجه تقدر تصدق الكلمتين الهايفين بتوع الحكومه

دة انفجار غ عادي

ربنا يرحم الموتى 💔💔#معهد_الاورام pic.twitter.com/ddmNyn54Jq — Mohamed Abozeid (@Mohamd_abozeid) August 5, 2019

المعهد الطبي الحكومي بالعاصمة، قبل أن تنفي إدارته ذلك وتؤكد أن المرضى بخير والأمور تسير على ما يرام، وأن الحادث وقع خارجه، وفق إعلام محلي.