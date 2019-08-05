مصر: حبس 8 أشخاص من جماعة الإخوان رحلتهم الكويت

قررت النيابة المصرية، الإثنين، حبس 8 متهمين من عناصر جماعة الإخوان مرحلين من الكويت، 15 يوما، على ذمة التحقيقات.
التفاصيل:
- وفق وكالة الأنباء المصرية، فإن "نيابة أمن الدولة العليا (مختصة بنظر قضايا الأمن القومي) قررت حبس 8 متهمين من عناصر جماعة الإخوان مرحلين من الكويت قبل عدة أسابيع لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات".
- نسبت النيابة للمتهمين "الانضمام لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون".
ما القصة؟
- في 12 من يوليو/تموز الماضي، أعلنت السلطات الكويتية ضبط خلية وصفتها بـ"الإرهابية"، قالت إنها هاربة وصدر بحق عناصرها أحكاما قضائية في مصر.
- في بيان لوزارة الداخلية الكويتية آنذاك، قالت إنه تم "ضبط خلية إرهابية (لم يحدد عددها) تتبع تنظيم الإخوان المسلمين، صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عامًا".
- نفت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان، صحة اتهام هؤلاء المصريين بالإرهاب، متهمة النظام المصري بـ "تلفيق التهم وإصدار الأحكام القضائية الجائرة".
- دعت جماعة الإخوان آنذاك الكويت إلى عدم تسليمهم إلى السلطات المصرية، خشية تعرضهم لـ"ظلم واضطهاد ومعاملات غير إنسانية".