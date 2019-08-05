مصر: حبس 8 أشخاص من جماعة الإخوان رحلتهم الكويت

قررت النيابة المصرية، الإثنين، حبس 8 متهمين من عناصر جماعة الإخوان مرحلين من الكويت، 15 يوما، على ذمة التحقيقات.

التفاصيل:

وفق وكالة الأنباء المصرية، فإن "نيابة أمن الدولة العليا (مختصة بنظر قضايا الأمن القومي) قررت حبس 8 متهمين من عناصر جماعة الإخوان مرحلين من الكويت قبل عدة أسابيع لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات".

نسبت النيابة للمتهمين "الانضمام لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون".

ما القصة؟