فيديو: شهود عيان يتحدثون بعد انفجار معهد الأورام بالقاهرة

أعلنت القاهرة، الإثنين، أن الانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام، وسط العاصمة، مساء الأحد، وتسبب في سقوط 20 قتيلًا، "إرهابي"، بعد أن أرجعته في وقت سابق إلى "تصادم سيارات".

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