ظريف: أمريكا في عزلة وغير قادرة على تشكيل تحالف بالخليج

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الإثنين إن الولايات المتحدة الأمريكية باتت في عزلة عن العالم ولم تتمكن من تشكيل تحالف في الخليج.

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جدد وزير الخارجية، في طهران، الإثنين الحديث عن أن إيران ستترك اتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية إذا لم تتم حماية مصالح طهران من قبل أطراف أخرى في المعاهدة.

وقال في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الحكومي على الهواء مباشرة "ستترك إيران اتفاقها النووي لعام 2015 إذا لزم الأمر" ودعا الأوربيين إلى تسريع جهودهم لحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية.

أبرز ما جاء في حديث ظريف:

الولايات المتحدة اليوم وحيدة في العالم وغير قادرة على تشكيل تحالف، الدول الصديقة لها تشعر بالخجل من أن تكون في تحالف واحد معها.

الولايات المتحدة لم تنتصر في أي حرب منذ 70 عاما والحوار معها محكوم بالانهيار، وهي المسؤول الأول عن التوتر في الخليج والعالم، وتعيش في عزلة.

سنواجه الضغوط الأمريكية بالاعتماد على شعبنا وعلاقاتنا الودية مع الدول الأخرى، وكنا وما نزال نحافظ على أمن الخليج وبعد اليوم لن نغض الطرف عن أي مخالفة.

بريطانيا شريكة في الإرهاب الاقتصادي الأمريكي وسيكون لذلك عواقب، واحتجاز بريطانيا "سفينتنا" في جبل طارق قرصنة ولا يحظى بدعم الاتحاد الأوربي.

رفضت دعوة من ترمب للحضور إلى البيت الأبيض فأبلغت بفرض عقوبات ضدي في غضون أسبوعين.

الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضدي تعني فشلها في الحوار والدبلوماسية.

تصريحات مساعد رئيس الأركان الإيراني، العميد مهدي رباني نقتلها وكالة تسنيم:

لا أحد يمتلك القدرة على مواجهة إيران عسكريا.

الشعب الإيراني حقق منجزات عديدة، ويصبح أقوى يوما بعد يوم بحيث لا يمتلك أي بلد في المنطقة وخارجها القدرة على مواجهة إيران في أي حرب برية.

إيران تمتلك قدرة صاروخية تلعب دور الردع في أي اعتداء إقليمي وخارجي، مشيرا إلى زيادة مدى الصواريخ الإيرانية بشكل مستمر.

الطائرة التي لم تتمكن أي قوة من ملاحقتها وإسقاطها ويبلغ سعرها 220 مليون دولار، أسقطها صاروخ إيراني محلي الصنع باسم (سوم خرداد) من مسافة 100 كلم.

إن اليمن اليوم ليس كالسابق، حيث يقوم الحوثيون باستهداف الداخل السعودي، كما أن مطارات السعودية أصبحت في مرمى نيران طائراتهم.

مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، العميد مهدي رباني

العلاقات الأمريكية الإيرانية..