ديمقراطيون يحملون ترمب مسؤولية حادثي تكساس وأوهايو

مرشحون ديمقراطيون للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، قالوا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يتحمل المسؤولية بشكل غير مباشر.
السناتور كوري بوكر لشبكة (سي.إن.إن): دونالد ترمب مسؤول عن هذا، إنه مسؤول لأنه يؤجج الخوف والكراهية والتعصب.
بيت بوتاجاج المرشح للانتخابات التمهيدية الديمقراطية: "بات واضحا أن الأرواح التي أزهقت في شارلستون وسان دييغو وبيتسبرغ، وعلى الأرجح أيضا في إل باسو، هي من نتاج إرهاب قومي أبيض".
بوتاجاج: ما حدث يرجع إلى ضعف سياسات ضبط سوق السلاح من جهة، وارتفاع وتيرة إرهاب محلي تحركه نوازع قومية بيضاء من جهة ثانية.
ترمب يدين الحادث
ترمب: أقف مع الجميع في هذا البلد للتنديد بالعمل المقيت، ولا توجد أسباب أو أعذار يمكن أن تبرر على الإطلاق قتل أشخاص أبرياء.
القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني، رفض تصريحات الديمقراطيين وعزا الحادثين إلى أفراد "مرضى".
مولفاني: لا فائدة من السعي لجعلهما قضية سياسية. هذه قضية اجتماعية ونحتاج لمواجهتها من هذا المنظور.
يعد عزم ترمب على كبح الهجرة غير الشرعية ملفا أساسيا في رئاسته، ولقي ترمب انتقادات لتعليقات هاجم فيها المهاجرين المكسيكيين، ووصف دخول المهاجرين لأمريكا بأنه "غزو".
في الأسابيع الأخيرة، اتهم المعارضون الرئيس بالعنصرية بعد هجومه على أعضاء بالكونغرس ينتمون لأقليات عرقية أو دينية، ونفى ترمب وصفه بأنه عنصري.
Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people….