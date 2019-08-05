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سياسة

خلافات تركية أمريكية على شكل المنطقة الآمنة في سوريا

لوحة على الطريق ترحب بالزائرين إلى مدينة الباب السورية
لوحة على الطريق ترحب بالزائرين إلى مدينة الباب السورية
5/8/2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الإثنين، بدء جولة ثانية من المباحثات بين مسؤولين عسكريين أمريكيين وأتراك في أنقرة، حول إقامة منطقة آمنة في سوريا.

قلق أمريكي 
  • الخارجية الأمريكية، أبدت قلقها إزاء إعلان تركيا عزمها شن عملية عسكرية شرق نهر الفرات في سوريا.
  • المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، قالت إن عمليات أحادية الجانب، تشكل قلقاً لواشنطن، خاصة مع وجود قوات أمريكية قريبة من المنطقة.
  • أشارت إلى أهمية عقد حوار مستمر مع تركيا، لضمان أمن مناطقها الحدودية مع سوريا.
  • حذرت من أن أي عمل عسكري، دون تنسيق أمريكي تركي مشترك، سيضر بالعلاقات بين البلدين.
خلافات أمريكية تركية
  • الجولة الأولى من المباحثات الأمريكية التركية، بشأن المنطقة الآمنة، انعقدت في 23 من يوليو/ تموز الماضي في مقر وزارة الدفاع التركية.
  • فشلت المباحثات في التوصل إلى إنهاء الخلافات بين أنقرة وواشنطن بشأن عمق وأبعاد المنطقة الآمنة.
  • تؤكد تركيا رغبتها في إقامة المنطقة بمفردها، على طول الحدود في حال لم يتم التوافق عليها مع واشنطن.
  • تتطلع أنقرة لإقامة المنطقة، بعمق 32 كيلو متراً، من الحدود التركية باتجاه الأراضي السورية. 
  • الولايات المتحدة، تعتبر أن العمق المناسب، للمنطقة الآمنة، هو بين 5 و15 كيلومترا على أن يتم سحب الأسلحة الثقيلة إلى أبعد من ذلك.
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو
تركيز تركي على شرق الفرات
  • تولي تركيا، السيطرة على منطقة شرق الفرات، أهمية خاصة، وتتحدث بشكل دائم عن ضرورة إخراج التنظيمات التي تعتبرها أنقرة خطراً على أمنها القومي.
  • تختلف مع واشنطن، حول الطرف الذي ستكون له السيطرة على المنطقة الآمنة، وما إذا كان سيتم إخراج وحدات حماية الشعب الكردية منها أم لا.
  • وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، قال في وقت سابق، إن واشنطن لا تتعامل بنية صادقة.
  • كشف تشاوش أوغلو، عن لقاء مسوؤلين أمريكيين، مع قيادات بوحدات حماية الشعب الكردية، في أوقات تزامنت مع الجولة الأولى من المحادثات في أنقرة بشأن المنطقة الآمنة.
  • تشعر تركيا بالغضب من الدعم الأمريكي، لوحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.
ثلاث محافظات تشملها المنطقة الآمنة
  • المنطقة الآمنة التي تعتزم تركيا إقامتها على طول الحدود مع سوريا وبعمق 32 كيلومترا، ستضم مدنا وبلدات من 3 محافظات سورية، هي حلب والرقة والحسكة.
  • بحسب مسح أجرته وكالة الأناضول، فإن المنطقة الآمنة ستمتد على مسافة 460 كيلومترا، على طول الحدود التركية السورية، وبعمق 20 ميلا (32 كيلومترا).
  • أبرز المناطق المشمولة في المنطقة الآمنة، المناطق الواقعة شمالي الخط الواصل بين قريتي صرّين (محافظة حلب)، وعين عيسى (محافظة الرقة).
  • كما تضم المنطقة الآمنة مدينة القامشلي، وبلدات رأس العين، وتل تمر، والدرباسية، وعامودا، ووردية، وتل حميس، والقحطانية، واليعربية، والمالكية (محافظة الحسكة).
  • كذلك ستضم المنطقة كلا من عين العرب (محافظة حلب)، وتل أبيض (الرقة).
خلفيات
  • قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، (الأحد)، إن بلاده ستقوم بعملية عسكرية شرق نهر الفرات في سوريا.
  • أضاف بأن تركيا أبلغت روسيا والولايات المتحدة بخصوص العملية المرتقبة.
  • أكد أردوغان أن بلاده لا يمكنها الصمت، إزاء التحرشات التي تقوم بها التنظيمات (الإرهابية) تجاه تركيا انطلاقا من سوريا.
  • كانت فكرة المنطقة الآمنة قد طرحت لأول مرة من قبل تركيا خلال الزيارة التي قام بها الرئيس أردوغان إلى واشنطن في مايو/ أيار 2013.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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