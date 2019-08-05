تدريبات عسكرية أمريكية مع كوريا الجنوبية رغم اعتراض بيونغ يانغ

تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة (الإثنين) تدريبات عسكرية مشتركة، في تحد لتحذيرات كوريا الشمالية من أن التدريبات العسكرية الحربية تهدد المفاوضات النووية بين بيونغيانغ وواشنطن.

التفاصيل:

تركز التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على التحقق من قدرات سول على استعادة قدراتها على تسلم إدارة العمليات في وقت الحرب، من واشنطن.

تأتي التدريبات بعد أن اختبرت بيونغيانغ سلسلة من الصواريخ قصيرة المدى خلال الأيام الأخيرة.

وصفت كوريا الشمالية هذه الاختبارات بأنها "تحذير رسمي" لجارتها الجنوبية من مواصلة التدريبات العسكرية مع واشنطن.

كوريا الشمالية حذرت أيضا من أنها قد تلغي تعليقها للتجارب النووية والصاروخية بعيدة المدى حال إجراء التدريبات.

كوريا الشمالية حذرت جارتها الجنوبية من مواصلة التدريبات العسكرية مع واشنطن

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