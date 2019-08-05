انفجار معهد الأورام: السيسي يصفه بالإرهابي والداخلية تنسبه للإخوان

قالت وزارة الداخلية المصرية إن السيارة المتسببة في انفجار "معهد الأورام" وسط القاهرة، كانت مفخخة ومعدة لتنفيذ عملية إرهابية.

وارتفع ضحايا الانفجار الذي وقع قرب المعهد الطبي إلى 20 قتيلا وعشرات المصابين.

بيان الداخلية المصرية:

نقلت قناة "النيل للأخبار" الرسمية عن بيان للوزارة أنه كان يجري نقل السيارة إلى "أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ عملية إرهابية".

اتهمت الوزارة "حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان بإعداد السيارة لتنفيذ عملية إرهابية". وتنفي الجماعة صلتها بهذه الحركة.

كشفت الداخلية عن أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في الانفجار مُبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية في (دلتا مصر) منذ بضعة أشهر، كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى تصادمها إلى انفجارها.

أوضحت أن الفحص المبدئي أكد أن الانفجار نتيجة تصادم السيارة المفخخة بـ3 سيارات وذلك في أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.

قالت الوزارة إنه يجري استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد "العناصر الإرهابية " المتورطة في هذا التحرك.

أعلنت الوزارة أنها بدأت سلسلة مداهمات لضبط المتورطين في التفجير في محافظة الجيزة ومحيطها.

ارتفع ضحايا الانفجار الذي وقع قرب معهد الأورام الطبي إلى 20 قتيلا وعشرات المصابين (غيتي)

وفي وقت سابق، الإثنين، أوضحت الداخلية المصرية، في بيان، أن الحادث نجم عن تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه قرب معهد الأورام (وسط القاهرة)، بثلاث سيارات أخرى، الأمر الذي أدى إلى حدوث انفجار نتيجة التصادم.

وذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن الانفجار أدى إلى ضرر بالغ في واجهة معهد الأورام، وامتد الضرر إلى بعض الغرف داخل المعهد.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي سيارات الإطفاء وهي تحاول السيطرة على حريق هائل، وعدداً من السيارات الخاصة المتضررة نتيجة الانفجار.

وأمر النائب العام المصري نبيل أحمد صادق بفتح تحقيق عاجل في الانفجار، ووصل فريق من النيابة وخبراء المعمل الجنائي ورجال المفرقعات لمنطقة الانفجار.

مصر عازمة على مواجهة الإرهاب:

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعرب عبر صفحتيه على فيسبوك وتويتر عن تعازيه للشعب المصري "ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان" وقال إن بلاده عازمة على "مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره".

20 قتيلا وعشرات المصابين:

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، ارتفاع ضحايا الانفجار إلى 20 قتيلا بينهم 4 مجهولين وكيس أشلاء و47 مصابا.

أضافت أن الحادث "أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

أعلنت الصحة، في بيان رابع، أن "الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء ٣ حالات خطرة بالرعاية المركزة".

الصحة: تنوعت باقي الإصابات ما بين كسور بسيطة إلى متوسطة، بالإضافة إلى حالات حروق بدرجات مختلفة، وجروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم، وفق المصدر ذاته.

أوضحت وزيرة الصحة هالة زايد أن الإصابات الناتجة عن الانفجار تتراوح بين شديدة الخطورة والمتوسطة، وتم إجلاء وتحويل 54 حالة من مرضى معهد الأوارام إلى مراكز أخرى.

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد (غيتي)

قال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد على صفحته في فيسبوك "هناك ثلاث إلى أربع حالات حرجة موجودين بالرعاية المركزة بمستشفى معهد ناصر، وتنوعت باقي الإصابات بين كسور بسيطة ومتوسطة، بالإضافة إلى وجود حالات حروق بدرجات مختلفة، وجروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم".

امرأة مصرية تحمل ابنها وهو مريض بالسرطان خارج معهد الأورام الطبي بعد الانفجار(غيتي)

إجلاء أحد مرضى السرطان من معهد الأورام الطبي بعد وقوع انفجار وسط القاهرة