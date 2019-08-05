الهند تلغي الوضع الخاص لكشمير وباكستان ترد

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الإثنين، إلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير، المتنازع عليه، بهدف دمج منطقتها الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة مع بقية أجزاء البلاد.

وأقر الرئيس الهندي التغييرات التي أجرتها الحكومة، ضمن أكبر تحرك بشأن الإقليم الواقع في جبال الهيمالايا منذ نحو 70عاماً.

ما الذي سيترتب على القرار؟

وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، قال إن الحكومة الاتحادية ستلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح وضعا خاصا لمنطقة كشمير المتنازع عليها.

ويعني ذلك أنه سيتم تطبيق الدستور بأكمله على ولاية جامو وكشمير.

ينهي القرار حقوق الولاية في وضع قوانين خاصة بها، ويؤدي لإلغاء الحظر الذي يمنع أناساً من خارج الولاية من شراء ممتلكات هناك.

الوضع الخاص في كشمير

بموجب الوضع الخاص، كانت الوظائف الحكومية بالولاية مخصصة أيضا لسكانها.

كذلك فرص الدراسة الجامعية، كان خاصاً بسكانها ‭‬‬‬للحيلولة دون تدفق أشخاص من بقية أنحاء الهند إلى الولاية.‭ ‭‭ ‬‬‬

رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، وصف في تصريحات سابقة، الوضع الخاص في كشمير، معيقاً لدمج المنطقة مع بقية مناطق الهند.

تخضع الولاية لحكم نيودلهي منذ العام الماضي، بعد انسحاب حزب بهاراتيا جاناتا، من ائتلاف مع حزب محلي.

خطوات سبقت القرار

جاء إعلان القرار، بعد ساعات من اتخاذ السلطات إجراءات مشددة في كشمير.

تمثلت الإجراءات في تعليق خدمات الهاتف والإنترنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين ووضع زعماء الولاية قيد الإقامة الجبرية في المنزل.

اجتمعت الأحزاب الإقليمية، أمس الأحد وتعهدت بالحفاظ على الوضع الخاص بالإقليم قائلة إن أي تحرك لانتزاع هذا الوضع المميز سيكون بمثابة اعتداء على شعب الولاية.

إلغاء الوضع الخاص بكشمير يمكن الناس من خارج الولاية من شراء ممتلكات هناك

رد باكستان على القرار