الحوثيون يعلنون قصف ثلاثة أهداف استراتيجية بالسعودية

قالت جماعة الحوثي، اليوم الإثنين، إنها شنت هجوماً بطائرات مسيرة من طراز "قاصف كي2″، على ثلاثة أهداف استراتيجية في السعودية.

تعطل الملاحة في مطاري أبها ونجران

العمليات استهدفت مطار أبها الدولي، وقاعدة الملك خالد الجوية، ومطار نجران، حسبما نقلت قناة المسيرة، التابعة للحوثي، عن الناطق الرسمي باسم الجماعة، يحيى سريع.

المتحدث باسم الجماعة أكد تحقيق إصابات مباشرة، وتعطيل الملاحة في مطاري نجران وأبها.

أوضح سريع، أن الاستهداف جاء رداً على غارات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

لم يصدر على الفور، بيان من السلطات السعودية لتأكيد أو نفي هذا الهجوم.

مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد مهدي رباني: اليمن اليوم ليس كالسابق، مستدلاً بوقوع مطارات سعودية في مرمى نيران طائرات الحوثيين المسيرة.

ما أهمية المناطق المستهدفة؟

كثفت جماعة الحوثي مؤخرا هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ المتوسطة المدى على أهداف سعودية، لا سيما مطاري جازان وأبها.

تعلن الجماعة بين الفينة والأخرى مقتل جنود سعوديين، في مواجهات قرب الحدود اليمنية.

هدد المتحدث الحوثي، مراراً، بأن عملياتهم ستمتد إلى أهداف حساسة في أماكن أخرى غير متوقعة في السعودية، مؤكدا أن مطارات أبها وجازان وعسير ونجران أصبحت غير آمنة، وستتعرض للاستهداف الدائم والمتواصل.

وفقاً لبيانات متفرقة نشرتها جماعة الحوثي، تعرض مطار أبها إلى 7 هجمات، إحداها بثلاث طائرات مسيرّة، وأخرى نفذت بصواريخ متوسطة المدى.

تركزت الهجمات في الفترة الواقعة، مابين 12 يونيو/حزيران و2 يوليو/تموز من العام الجاري.

نتيجة الهجمات