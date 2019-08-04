منفذ هجوم تكساس مؤيد لترمب و7جرحى في إطلاق نار بشيكاغو

أعلنت الشرطة الأمريكية، إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار، الأحد، أثناء تجمعهم في متنزه غربي مدينة شيكاغو بولاية إلينوي (وسط غرب) وفق إعلام محلي.

التفاصيل:

الشرطة في شيكاغو، قالت إنه في حوالي الساعة 1:20 (بالتوقيت المحلي) من صباح الأحد، كانت مجموعة تقف في متنزه "دوغلاس بارك" على طريق ويست روزفلت، عندما فتح شخص النار من داخل سيارة سوداء، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي شيكاغو المحلية.

الشرطة أشارت إلى أن المصابين السبعة نقلوا إلى مستشفى "ماونت سايناي" لتلقي العلاج؛ بينهم أربعة رجال حالة أحدهم حرجة، وثلاثة نساء.

يوم دموي

يأتي هذا الحادث في أحد أكثر الأيام دموية في الولايات المتحدة حيث قتل 29 شخصًا، وجرح العشرات في حادثي إطلاق نار بولايتي تكساس (جنوب) وأوهايو (شمال شرق).

بعد ساعات من مقتل 20 شخصًا، وإصابة 26 آخرين بجروح، في إطلاق نار جماعي بمدينة إل باسو، في تكساس، قتل مسلح 9 آخرين بمدينة دايتون في أوهايو، وأصاب 16 آخرين.

مؤيد لترمب

كشف حساب على موقع تويتر منسوب لـ" باتريك كروزيوس"، منفذ هجوم مدينة إل باسو في ولاية "تكساس" عن دعمه للرئيس الأمريكي "دونالد ترمب"، ومذبحة نيوزيلندا.

أظهرت صور من الحساب، الذي تم إغلاقه عقب الهجوم، وضع كروزيوس ( 21 عاماً) بنادق مرتبة بطريقة تكون اسم ترمب (Trump).

كروزيوس كتب على الحساب نفسه، أن "الهجوم ردا على غزو الهاسبينك (الناطقين باللغة الإسبانية) لولاية تكساس".

https://twitter.com/seankent/status/1157778423319879680?ref_src=twsrc%5Etfw

اختار منفذ الهجوم مدينة "إل باسو"، التي تبعد 650 ميلا عن بلدته، لأنها تعج بالمهاجرين من أصول لاتينية، خاصة من المكسيك.

في بيان طويل نشره القاتل على الإنترنت قبل ارتكاب الجريمة، قال إن "ارتكابه الهجوم سيأتي رداً على غزو المتحدثين باللغة الإسبانية لولاية تكساس".

عبّر المهاجم عن قلقه من تزايد نفوذ ذوي الأصول الإسبانية بالولايات المتحدة قائلا "إنهم سينتزعون السلطة من الحكومة المحلية، ومن حكومة ولاية تكساس الحبيبة، لتغيير سياستها، بحيث تناسب احتياجاتهم".

أوضح كروزيوس في البيان أنه "يتعاطف مع منفذ هجوم كرايست تشيرش الذي وقع في مسجدين بنيوزيلاندا، أوائل العام الجاري، وراح ضحيته 51 شخصا، وجرح خلاله العشرات، ونفذ من قبل الأسترالي برانتون تارانت الحامل لفكرة "تفوق العرق الأبيض".

نشر ناشطون صورا من حسابات المهاجم على مواقع التواصل الاجتماعي – التي أغلقت لاحقا – تظهر آراءه المتطرفة واليمينية المعادية للأجانب بشكل عام، والمهاجرين بشكل خاص.

الإعدام

خايمي إسبارزا، ممثل الادعاء العام في مقاطعة إل باسو، قال في مؤتمر صحفي إن المشتبه به في إطلاق النار يواجه تهما بالقتل العمد وستكون عقوبة الإعدام مناسبة له.

إسبارزا أضاف "سنطلب توقيع عقوبة الاعدام". وذكر جون باش ممثل الادعاء في المقاطعة الواقعة غربي تكساس أن وزارة العدل "تدرس بجدية" توجيه اتهامات جريمة كراهية اتحادية واتهامات اتحادية متعلقة بالأسلحة النارية، والتي يترتب عليها الحكم بعقوبة الإعدام ضد المشتبه فيه.

باش أوضح أن وزارة العدل "تتعامل مع هذه (القضية) كقضية إرهاب محلي".

باش: سنفعل ما نفعله بالإرهابيين في هذه البلاد، وهو تحقيق العدالة الناجزة المؤكدة.

ترمب يعلق