مراقبون ينتقدون هجوم "مرشحين ديمقراطيين" على سياسات أوباما

شكك مرشحون لنيل بطاقة ترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، بحصيلة ولايتي الرئيس السابق باراك أوباما، الأمر الذي اعتبره كثيرون استراتيجية "خطيرة وانتحارية".

شعبية أوباما.. خط أحمر

تقرير (لفرانس برس) ذكر أن الكثير من الديموقراطيين، اعتبروا سياسة التشكيك بحصيلة ولايتي باراك أوباما، استراتيجية "خطيرة لا بل انتحارية" نظرًا للشعبية الجارفة التي لا يزال يتمتع بها الرئيس السابق لدى الناخبين الديموقراطيين.

كتب إريك هولدر وزير العدل في عهد أوباما، الخميس على تويتر: إلى رفاقي الديموقراطيين أقول.. انتبهوا جيدا عندما تهاجمون حصيلة أوباما.

هولدر: انطلقوا من حصيلته، طوروها، لكنكم لن تربحوا الكثير عبر مهاجمة رئيس ديموقراطي حقق نجاحًا كبيرًا ولا يزال يحظى بشعبية واسعة.

توجه يساري في سياسة الديمقراطيين

خلال مناظرة جرت الأربعاء بين مرشحين يتنافسون للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية عام 2020، تعرضت حصيلة جو بايدن-المرشح لنفس السباق- لهجوم خلال تسلمه نيابة الرئاسة إلى جانب الرئيس باراك أوباما.

منافسو جو بايدن من الديموقراطيين، ركزوا على ملفات عديدة ميزت فترة حكم أوباما وبايدن فانتقدوها بقساوة، مثل طرد ثلاثة ملايين مهاجر غير نظامي وإرسال مزيد من القوات الى أفغانستان، وسياسات الصحة والطاقة.

خلال القسم الأول من المناظرة الذي جرى مساء الأربعاء لم يتم التطرق مباشرة الى أوباما، لكن النقاش سرعان ما تطور وكشف عن مزيد من التوجه اليساري في سياسة الحزب منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق.

المرشحان الديموقراطيان التقدميان بيرني ساندرز وإليزابيث وارن، دعا إلى التخلي عن الإصلاح الصحي المعروف باسم (أوباما كير) واستبداله بتأمين صحي يستبعد شركات التأمين الخاصة القوية جدًا في الولايات المتحدة.

السناتورة عن ولاية ماساشوستس، إليزابيث وارن، ذهبت إلى حد التنديد بما اعتبرته نظامًا صحيًا "فاسدًا" أقر قبل انتخاب دونالد ترمب و"يستفيد منه الأغنياء بمعزل عن الآخرين".

مناظرات الديمقراطيين أثارت الانتقاد بسبب التشكيك في سياسات أوباما

تحذير من انتحار سياسي

ديفيد اكسلرود الذي كان واحدًا من مخططي حملات أوباما الانتخابية، أعرب عن الأسف لسلوك المرشحين في الانتخابات التمهيدية الديموقراطية "هذا الطريق الخطير".

أما تيرا تاندن التي شاركت أيضًا في حملات أوباما وتدير حاليًا مركز أبحاث (سنتر فور أمريكان بروغرس) فاعتبرت أن ما يحصل في المعسكر الديموقراطي "انتحار سياسي".

تيرا تاندن: الجمهوريون تجنبوا تمامًا في السابق مهاجمة الرئيس الأسبق الجمهوري رونالد ريغان المعروف بقيمه المتشددة وسياسة الحزم تجاه الاتحاد السوفياتي، بل على العكس استندوا إليه طوال عقود.

نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وكامالا هاريس أثناء المناظرة-31 يوليو

ترمب يسخر من الديمقراطيين