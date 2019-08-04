رغم فتور الحلفاء.. واشنطن "واثقة للغاية" من بناء تحالف بحري بالخليج

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه "واثق للغاية" في قدرة الولايات المتحدة على بناء تحالف بحري في الخليج، ذلك على الرغم من الاستجابة الفاترة من الحلفاء الأوربيين والآسيويين

تحفظ أوربي على المقترح الأمريكي

وزير الخارجية الأمريكي كان يتحدث في سيدني خلال زيارة له ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إلى أستراليا.

تصاعدت حدة التوترات بين إيران والغرب منذ سريان العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية بالكامل في مايو/أيار الماضي واحتجاز القوات البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية عملاقة.

الولايات المتحدة كانت قد طلبت من بريطانيا وفرنسا وألمانيا المشاركة في تحالف بحري لحماية الملاحة في مضيق هرمز، بعد نشوب التوتر بينها وإيران.

الدعوة الأمريكية لبناء تحالف لحماية الملاحة في خليج هرمز، وجدت استجابة فاترة من الأوربيين، بسبب أنها تركز، كما يعتقدون على ممارسة أقصى الضغوط على إيران.

وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتفقوا في 22 يوليو/تموز الماضي على "العمل سويًا من أجل ضمان أمن الملاحة البحرية بمضيق هرمز".

ذكر بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث، أنهم اتفقوا أن "حركة الملاحة الآمنة للسفن في مضيق هرمز أولوية قصوى لدى الدول الأوربية"، وعلى ضرورة تجنب أي تصعيد محتمل في المنطقة.

تأتي المساعي إلى إنشاء هذا التحالف بعد قيام إيران باحتجاز سفينة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، وبعد حوادث أخرى استهدفت ناقلات نفط قرب المياه الإيرانية.

فتور تجاه الدعوة الأمريكية

الدعوة الأمريكية، أُطلقت أولًا في حلف شمال الأطلسي في أواخر يونيو/حزيران حيث كانت الدول تخشى تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران فيما جاءت الدعوة البريطانية بعد نشوب التوتر مع إيران.

دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوربي، قال "طلب بريطانيا يجعل دعم الأوربيين لذلك أيسر، بخلاف طلب واشنطن".

الدبلوماسي الأوربي: حرية الملاحة شيء أساسي، هذا منفصل عن حملة الولايات المتحدة لممارسة أقصى الضغوط على إيران.

دبلوماسيون أوربيون قالوا إن بريطانيا اقترحت الفكرة على دبلوماسيين كبار بالاتحاد الأوربي خلال اجتماع في بروكسل، قائلة إنها لن تشمل الاتحاد أو حلف شمال الأطلسي أو الولايات المتحدة بشكل مباشر.

كان ذلك أول اجتماع أوربي رسمي بعد أن طرح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أمام البرلمان أمس خطط حماية المضيق الذي يمر عبره خمس إنتاج النفط في العالم.

بريطانيا أعلنت خطتها بعد احتجاز قوات إيرانية خاصة للناقلة ستينا إمبيرو، وناقش المسؤولون في وزارتي الخارجية والدفاع البريطانيتين، أيضًا فكرة المهمة المحتملة.

المهمة المحتملة لن تشمل على الأرجح مشاركة السفن فقط بل والطائرات أيضًا، في محادثات مباشرة مع نظرائهم في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا.

دبلوماسي ألماني كبير، قال في برلين إن وزير الخارجية هايكو ماس على اتصال وثيق بنظيريه البريطاني والفرنسي "للمساهمة في أمن" الخليج بما في ذلك الأمن البحري، فيما تدرس هولندا أيضًا المقترح البريطاني.

في مدريد، قال مسؤول إسباني إن مدريد أجرت محادثات مع لندن ولا تزال "تدرس الفكرة".

قارب للحرس الثوري الإيراني بجانب السفينة البريطانية قرب ميناء بندر عباس

العلاقات الأمريكية الإيرانية