تقرير: السلطات المصرية قتلت 312 امرأة واعتقلت 2761 أخريات منذ الانقلاب

رصد أول تقرير حقوقي من نوعه "الانتهاكات" التي ارتكبتها السلطات المصرية ضد النساء على مدار 6 سنوات منذ الانقلاب العسكري في 3 من يوليو/تموز 2013.
رصد فريق "نحن نسجل" مئات الوقائع الموثقة التي تمت أمام عدسات الكاميرات، وبثتها الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث جسدت أبشع صور امتهان المرأة بالضرب والسحل والتنكيل والتعنيف اللفظي والجسدي،
التفاصيل في التقرير التالي: https://t.co/2psDqEwYUf#نحن_نسجل#خارج_المعادلة pic.twitter.com/OCZzFg3DKq
— We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) August 2, 2019
قامت قوات الأمن بقتل 312 امرأة مصرية ، سواء بالاستهداف المباشر قنصًا، أو برصاص عشوائي أثناء مشاركتهن في تظاهرات، أو أثناء تغطية أحداث سياسية، أو سيرهن في الشوارع، وبالقصف الجوي والمدفعي العشوائي على الأحياء السكنية "في محافظة شمال سيناء"#نحن_نسجل#خارج _المعادلة pic.twitter.com/3pgVUKZo9L
— We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) August 2, 2019
أكثر من 2629 سيدة مصرية تم اعتقالهن ثم إطلاق سراحهن منذ يوليو 2013، حيث تم التحقيق معهن في قضايا سياسية بتهم ملفقة.
للمزيد من التفاصيل يرجى الطلاع على التقرير التالي: (link: https://t.co/2psDqEwYUf) https://t.co/QcDdHMKtBG…#نحن_نسجل#خارج_المعادلة pic.twitter.com/7SkmTXx6Ab
— We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) August 2, 2019