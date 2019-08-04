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سياسة|مصر

تقرير: السلطات المصرية قتلت 312 امرأة واعتقلت 2761 أخريات منذ الانقلاب

التقرير وثق تعرض ما لا يقل عن 396 سيدة و16 طفلة للاختفاء القسري
التقرير وثق تعرض ما لا يقل عن 396 سيدة و16 طفلة للاختفاء القسري
4/8/2019

رصد أول تقرير حقوقي من نوعه "الانتهاكات" التي ارتكبتها السلطات المصرية ضد النساء على مدار 6 سنوات منذ الانقلاب العسكري في 3 من يوليو/تموز 2013.

أبرز ما ورد في التقرير:
  • وصف التقرير الذي أصدرته منصة "نحن نسجل" We Record الحقوقية ما حدث، و"لا يزال من اعتقالات واحتجاز وقتل واختفاء قسري للنساء" في هذه الفترة، بأنه "تجاوز للخطوط الحمراء" التي توافق عليها المصريون وراعتها حتى أنظمة قمعية سابقة، وهي الحفاظ على كرامة النساء.
  • أسفرت عمليات حصر الانتهاكات بحق نساء مصر في الفترة من يوليو/ تموز 2013 وحتى يوليو/تموز 2019 تعرض أكثر من 2761 سيدة مصرية للتوقيف والاحتجاز التعسفي.
  • 2629 سيدة مصرية تم اعتقالهن ثم إطلاق سراحهن منذ يوليو/تموز 2013، حيث تم التحقيق معهن في قضايا سياسية بتهم ملفقة.

  • وفق توثيق فريق "نحن نسجل" فإن عدد السيدات والفتيات في مصر قيد الاعتقال حالياً هو 127 سيدة، داخل السجون ومقرات الاحتجاز وأقسام الشرطة.
  • قتلت قوات الأمن 312 امرأة مصرية، سواء بالاستهداف المباشر قنصًا، أو برصاص عشوائي أثناء مشاركتهن في تظاهرات، أو أثناء تغطية أحداث سياسية، أو سيرهن في الشوارع، وبالقصف الجوي والمدفعي العشوائي على الأحياء السكنية في محافظة شمال سيناء.
  • اعتدت قوات الأمن على طالبات الثانوية العامة بالضرب والسب والقذف في مايو/آيار 2019، وهددتهن أمام مبنى وزارة التربية والتعليم أثناء تنظيمهن وقفة احتجاجية اعتراضًا على نظام التعليم بـ"التابلت".

  • تعرض ما لا يقل عن 396 سيدة و16 طفلة للاختفاء القسري، ولا تزال 15 من السيدات على الأقل قيد الاختفاء حتى 15 يوليو/ تموز 2019، بحسب التقرير.
  • 25 سيدة تمت إحالة قضاياهن إلى القضاء العسكري، و115 سيدة أحيلت قضاياهن إلى دوائر الإرهاب "دوائر استثنائية"، و17 سيدة صدر بحقهن أحكام باتة ونهائية.
  • تعرضت 2761 سيدة داخل مقرات الاحتجاز المختلفة وأثناء القبض عليهن للتعذيب الجسدي والنفسي.
  • فصل ما لا يقل عن 530 طالبة من دراستهن الجامعية، و5 من عضوات هيئات التدريس الجامعية كما صدرت قرارات بمصادرة ممتلكات ما لا يقل عن 100 سيدة، ومنع أكثر من 106 أخريات من السفر خارج البلاد.

  • إصابة 239، امرأة بينهن 87 طفلة، بإصابات مختلفة جراء التعامل الأمني لمواجهة المظاهرات وفض الاعتصامات ونتيجة العمليات العسكرية والأمنية التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء.  
المصدر : الجزيرة مباشر
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