ترحيب عربي وإسلامي باتفاق الإعلان الدستوري في السودان

رحبت دولة قطر السعودية ومصر ومنظمة التعاون الإسلامي، الأحد، باتفاق الأطراف السودانية، والتوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري.

دولة قطر

رحبت دولة قطر بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان الشقيق على وثيقة الإعلان الدستوري.

أعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن شكر وتقدير دولة قطر لجهود الاتحاد الأفريقي في تقريب الشقة بين الفرقاء السودانيين، ولدوره المحوري في التوصل للوثيقة.

عبّر البيان عن تطلع دولة قطر إلى أن تحقق الوثيقة تطلعات الشعب السوداني، ومطالبه العادلة في الحرية والسلام والعدالة، وأن تضمن التمثيل الحقيقي في العملية السياسية لكافة أطيافه دون إقصاء لأحد.

شددت وزارة الخارجية على موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان.

السعودية

نقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر بوزارة الخارجية ترحيب بلاده بالاتفاق على الوثيقة الدستورية، والتوقيع عليها بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير، في السودان. وقال إن "تلك الخطوة نقلة نوعية من شأنها الانتقال بالسودان الشقيق نحو الأمن والسلام والاستقرار".

دعا المصدر، كافة الأطراف إلى "تغليب المصلحة الوطنية وفتح صفحة جديدة من تاريخ البلاد". وشدد على "التزام السعودية التام بالوقوف إلى جانب السودان، ومواصلة دعمه، بما يسهم في نهوضه واستقراره واستتباب الأمن في كامل ربوعه".

مواطنون سودانيون يحتفلون بتوقيع وثيقة الإعلان الدستوري (رويترز)

مصر

أعربت مصر عن ترحيبها بالاتفاق، معترة إياه "خطوة هامة على الطريق الصحيح ونحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد".

أكدت الخارجية المصرية في بيان على الدعم الكامل لخيارات وتطلعات الشعب السوداني بكافة أطيافه، ومؤسسات الدولة.

أشار البيان إلى أن "الخطوات التي اتخذها الأشقاء في السودان خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها التوصل إلى اتفاق حول وثيقة الإعلان الدستوري، فضلاً عن الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة، إنما تؤكد على عودة السودان إلى المسار الدستوري، وهو ما يقتضي بدوره ضرورة رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي.

أعاد البيان التأكيد على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل مساندة السودان.

منظمة التعاون الإسلامي

بدوره، رحب الأمين العام لمنظمة التعاون يوسف بن أحمد العثيمين، بالتوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري.

اعتبر العثيمين في بيان أن هذا الاتفاق "خطوة مهمة في مسار العملية السياسية وتحقيق متطلبات المرحلة الانتقالية".

جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، "وقوف المنظمة إلى جانب السودان في هذه المرحلة الدقيقة، لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية".

احتفالات بتوقيع الوثيقة الدستورية في السودان (رويترز)

مجلس التعاون الخليجي

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، عبد اللطيف بن راشد الزياني، بتوقيع الاتفاق. ووصفه بأنه خطوة تاريخية مهمة تؤسس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن والسلام، واستكمال تشكيل سلطات الدولة السيادية.

دعا الزياني الشعب السوداني وكافة قواه الوطنية إلى تعزيز الثقة والتوافق، وتوحيد الصفوف والجهود، والتمسك بالوحدة الوطنية، والانطلاق إلى بناء الدولة الديمقراطية المدنية.

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